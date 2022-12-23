最大民營基金平台：定期定額終身零手續費時代來臨

繼2021年底公布配息基金終身零手續費後，國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」再度領先業界，23日宣布新年度優惠活動。自2023年起，該平台全系列基金定期定額終身零手續費，為國內首家同時推出配息基金及定期定額終身優惠的基金交易平台，等同向市場宣告，基金投資正式邁入終身零手續費的時代。

今年投資市場波動劇烈，讓國內境內外基金總資產規模下滑。投信投顧公會統計，今年前11個月，境內外基金資產規模減少近6%。不過，鉅亨買基金的資產規模逆勢成長15%，再創新高；另外，在今年第3季，鉅亨買基金的申購動能躋身全台前五大之列，顯示國人轉向線上交易平台進行基金投資已成趨勢。

除了全平台基金定期定額終身零手續費，鉅亨買基金包括月配息、平衡型及債券型基金單筆申購也是終身零手續費。鉅亨會員每周五都能領取單筆零優惠券，以折抵其他的股票基金手續費，因此等同宣告買基金零手續費的時代正式來臨。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，鉅亨買基金從去年底即推出定期定額10年零手續費，帶動申購熱潮，定期定額申購金額占比從去年的約三成，提高到近五成。鉅亨買基金今年不僅端出最誠意的申購優惠，也致力提升客戶的使用體驗，除了擁有全台第一個以基金投資為主題的專屬APP，近期也推出開台以來最大幅度的官網改版。

展望2023年，張榮仁分析，隨著升息接近尾聲，核心通貨膨脹率與勞動市場變化才是觀察重點。除非確定美國經濟能迎來軟著陸，不然債券資產依然優於股票，建議以投資等級債券與新興市場債券基金作資產配置核心，再視明年上半年經濟數據變化調整股票基金的配置。至於股票基金，建議首選醫療保健與核心消費類基金，再搭配鉅亨買基金平台的定期定額申購優惠，來提高長線投資勝率。