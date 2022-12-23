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資策會「5G工廠- AR智慧眼鏡協作方案」獲APICTA銀牌

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

在數位部數位產業署與經濟部技術處以法人科專的補助支持下，資策會軟體技術研究院 （軟體院） 透過跨團隊合作方式研發「5G未來工廠- AR智慧眼鏡協作方案」（5G Factory of the Future- AR Smart Glasses Collaboration Solution）」，成功自214件作品及由57位國際評審組成的亞太區總決賽中脫穎而出，獲今年APICTA 2022亞太資通訊科技大賽工業應用類銀牌（MERIT Award）。

此次獲獎的核心技術包括做為未來智慧工廠的骨幹之超可靠低延遲的5G專網以及結合AR智慧眼鏡的虛實疊合和標準作業流程製作技術，打造出具遠端指導、釋放雙手和即時互動，三種滿足工廠實務需求的協同作業解決方案。藉由AR智慧眼鏡協作方案，現場作業者與異地指導者不但能夠在時間上、空間上同步獲得一致的訊息之外，利用AR智慧眼鏡將虛擬輔助影像投射到第一視角的工作區域上，可大幅提高指導的效益。

資策會軟體院李揚主任表示，當工業4.0與企業專網的概念崛起，為擴散和加速垂直應用和產業效益，資策會團隊在數位部產業署、經濟部技術處以及業界策略夥伴的支持下，結合領域知識深耕低延遲、高頻寬、廣連結特性的通訊基礎設施。

另外李揚也指出，針對未來工廠自動化的需求，不斷嘗試整合及試驗遠端診斷、維護保養和數據儲存等機制。這一次獲獎的方案，主要是透過5G專網，讓作業人員與指導人員分處異地時，能夠協同作業，一起完成任務，減少檢修與維運成本。

AR 智慧眼鏡 5G

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