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風能光電聯手發電 再生能源滲透率連日突破2成

中央社／ 台北23日電

台灣秋冬風神發威，台電表示，繼昨天風能、光電相加貢獻23.5%電力後，今天風光滲透率為21.98%，其中風力更較昨日略增10萬瓩，除受惠於天氣因素，官民聯手也有效帶動再生能源裝置量增加。

若單看離岸風電，今年可望發出超過15億度電，已是去年5億餘度的3倍之多。

台電今天發布新聞稿表示，2016年時，全國風力發電全年發電量為14.6億度電，今年光是1到10月的風力發電（陸域加上離岸），就已有高達24.5億度電。太陽光電方面，2016年全年僅有11.1億度，今年1到10月，太陽光電已發87.6億度電。

台電說明，風光發電成長後，台電也因應再生能源特性，持續推動儲能設施，包括與光電案廠合作有延長發電效果的光電儲能案場，例如台電於2020年打造的南鹽光電案場，裝置容量15萬瓩，今年更結合光電場址建置儲能裝置容量達2萬瓩。

此外，台電參考歐美國家電力市場打造電力交易平台、導入輔助服務交易，成為可隨時調度的虛擬電廠；截至11月底，共有32.8萬瓩參加電力交易平台提供的輔助服務，一起維持電網穩定。

台電表示，台灣具良好的風場條件，近期風電出力穩定，全天多數時間皆可達80至100萬瓩，加上太陽光電，整體綠電甚至可超過600萬瓩。以近日中午時段來看，占國內整體負載約20%，等於每5度電中，便有1度是綠電；隨未來離岸風電新血陸續加入，風力發電將逐步提高。

台電強調，近年配合政府能源政策，大力發展再生能源，同時透過智慧發電與調度、需求面管理及儲能設施，維持電力系統穩定安全；為使民間業者投入共創，台電也持續強化電網基礎設施，提供足夠的饋線容量，協助民間建置的再生能源順利併網，讓再生能源開發極大化。

太陽光電 台電 再生能源

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