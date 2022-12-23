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米酒除外產品將漲價？台酒董座：過年後會例行檢討

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台酒今舉行「OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）暨豐收系列新品上市」記者會。記者巫其倫／攝影
台酒今舉行「OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）暨豐收系列新品上市」記者會。記者巫其倫／攝影

國內物價上漲壓力大，市場關心台酒產品是否也會漲價。台酒董事長丁彥哲今（23）日表示，過一個月就是農曆春節，台酒現階段對於旗下產品，沒有任何漲價打算，年後則會有例行檢討，這部分是一直常態性的檢討措施，即使真的有必要漲價，價格也要等檢討結果出來才會公布。

台酒今舉行「OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）暨豐收系列新品上市」記者會，會前丁彥哲受訪時被問到台酒產品價格是否調整等問題。

丁彥哲說，身為國營事業，台酒會很重視民眾感受，檢視整體台灣景氣狀況，在經營的狀況許可下，部分成本長期是台酒自行吸收，但畢竟是事業單位，必須隨時滾動檢討各項目，包括原物料、人力、運輸、行銷等成本，預計年後才會舉行例行的檢討，年前沒有漲價打算。

他也說，行政院副院長沈榮津主持物價穩定小組會議一直在開會，不只經濟部，包括農委會、財政部等部會也都參與，台酒身為國營企業會盡力配合；事業經營除了政策，也有市場面檢討方向，如何兼顧所有面向是台酒一直在重視的重點，目前除了排除米酒不漲價，各項產品隨時都在檢討，不會設定什麼產品要漲價。

但他強調，「不可能沒有壓力」，成本提高下經營上有壓力，目前台酒價格還沒有波動，代表壓力至少在承受範圍內，這是企業責任，不能只有想到賺錢，還要想到民眾感受。

另，媒體問到中國大陸海關以註冊訊息不完整為由，暫停部分台灣產品輸入，台酒也受波及。丁彥哲再次說明，12月底以前，預計要出貨至中國共有新台幣130萬，占台酒整體營收比重很小，且剛好時間點湊巧，這批貨都尚未生產，所以沒有去化和銷毀的問題。

他進一步說，中國市場在台酒占比約16％至17％，近幾年台酒持續開發新市場，包括日本、韓國以及東南亞，甚至是歐洲和美國等國家，且加強將產品透過經銷商銷往當地。

台酒 漲價

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