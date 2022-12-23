解決缺電、邁向碳中和 核能學會：SMR將是解方

中華核能學會今（23）天召開第三十二屆理監事第三次會員大會，同時慶祝核能學會成立50周年，舉辦「台灣發展核能的契機-小型模組化反應器」論壇。核能學會理事長、清華大學工科系特聘教授李敏指出，要解決缺電危機、邁向碳中和之路，利用核電不排碳的特性，小型模組化反應器（SMR）將是解方。

李敏在致詞時表示，俄烏戰爭導致能源短缺與價格危機，許多國家意識到天然氣的不可依賴，紛紛轉向核能。今年7月歐盟表決通過將核能列為綠色能源，未來投資核能即可視為「投資綠能」，取得金融與稅務優惠。10天前，歐盟的議會及理事會達成碳邊境稅協商共識，外國產品出口到歐盟要購買憑證，這些新政都在為核能開路。

李敏強調，長久以來，核能從來沒有被放棄，發展也沒有停止過；目前有113座機組運轉超過40年，美國有5部機組拿到80年的使用執照，世界上有57部機組興建中，「核能業界正進行小型模組化反應器的研發，讓今日核能的復甦有更多的選擇。」

李敏解釋，小型模組化反應器 比傳統大型核電廠更安全。它利用自然對流，不需要外來的動力即可移除餘熱，避免電廠因喪失電力發生類似日本311福島核電廠的事故。且小型模組化反應器功率低、體積大、重量輕，可在工廠組裝，更確保品質，且大幅降低核電廠施工的複雜度，較易掌控工期與預算。

明年是台灣的大選年，李敏預測，在缺電與限電的陰影下，能源政策將成為大選的重要議題，核能則將成為此議題的核心。他呼籲政府尊重2018年「以核養綠」公投的結果，修正非核的能源政策；推動運轉中核電廠延役與核四商轉，提供可調控、價格穩定的無碳電力，減少台灣工業產品的碳足跡。

李敏也向會員報告今年9月成功主辦第13屆核能熱水流安全運轉研討會(NUTHOS-13)，共有19個國家、逾2百位學者與會，發表了近140篇論文。他感謝會員們的付出與努力，善盡學會應承擔的國際學術交流責任。

今年核能學會會員大會舉辦「台灣發展核能的契機-小型模組化反應器」論壇，邀請中經院陳中舜博士與清華大學葉宗洸教授引言，原子能委員會前主委蔡春鴻教授、趙少康先生與賴士葆委員擔任與談人，前總統馬英九先生也作為貴賓出席論壇。

大會還邀請旅美核能專家趙嘉崇博士以「全面透視核能」為題發表演講，介紹核能最新發展。下午邀請國內核廢料處置專家黃慶村博士介紹更具經濟與技術優勢的深孔處置技術，並探討在地狹人稠的台灣是否有比深層地質處置更合適的最終處置方案。