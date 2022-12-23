勞動部：定期契約勞工失業也可申請失業給付

新的一年即將到來，部分與雇主簽訂定期契約之勞工，如契約即將屆滿，勞動部提醒，因定期契約屆滿而離職者，也能依《就業保險法》相關規定，申請失業給付、職業訓練生活津貼等補助，保障勞工失業一定期間的基本生活。

勞動部表示，為保障定期契約勞工之給付權益，依《就業保險法》第11條規定，被保險人因定期契約屆滿離職，逾一個月未能就業，且離職前一年內，契約期間合計滿六個月以上者，也可視為非自願離職。因此，定期契約勞工如符合失業給付請領條件，可於離職退保後二年內，檢附定期契約屆滿離職之證明等文件，親自向公立就業服務機構辦理求職登記，提出失業給付之申請。

另外，勞動部補充說明，為因應現今工作型態的多元化，在計算定期契約勞工是否符合非自願離職條件時，其定期契約期間係採合併計算。舉例：甲君於111年1月至4月從事定期契約工作，同年5至6月從事不定期契約工作後自行離職，同年8月至10月再受僱從事定期契約工作屆滿離職，逾一個月未能就業，因其離職前一年內定期契約前後已合計滿六個月以上，可視為非自願離職。勞動部提醒，依規定參加就業保險之定期契約勞工，別忘了自身的權益。