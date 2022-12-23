立院三讀通過 大柴油車舊換新減稅延四年

立法院會今（23）日三讀通過修正「貨物稅條例第12條之6」，大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅延長4年，實施至2026年12月31日，每輛最高減徵貨物稅40萬元。

行政院本月初通過修正貨物稅條例，為使租稅優惠能順利銜接，希望能在立院會期三讀通過，立院今日召開院會三讀通過。為加速報廢老舊大型柴油車，提高大型柴油車車主汰舊換新意願，以改善空氣品質，現行貨物稅條例第12條之6條文規定自2017年8月18日起至2022年12月31日止，報廢一期至三期各種大型柴油車，並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛最高減徵貨物稅40萬元。

根據現行貨物稅條例第12條之6規定，自2017年8月18日起至今年12月31日止，報廢一期至三期的各種大型柴油車，並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛最高減徵貨物稅新台幣40萬元。

經環保署估計，截至今年12月底，仍約有7.8萬輛一期至三期的老舊大型柴油車未汰換，為持續鼓勵汰舊換新，爰擬具《貨物稅條例》第12條之6修正草案，延長購買新大型車減徵貨物稅優惠措施四年至2026年12月31日止。

根據行政院提供給立法院的書面資料，截至今年7月底止，累計老舊大型柴油車汰舊換新減徵退還新大型車貨物稅3萬6,973輛，有助於節能減碳及降低空氣污染。

大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅優惠至今年底屆期，依據行政院環境保護署估計，至今年12月底，還有約7萬8,000輛一期至三期的老舊大型柴油車未汰換。

此次，三讀通過的修正條文，明定報廢老舊大型柴油車並購買新大型車且完成新領牌照登記，每輛新車最高減徵貨物稅40萬元，適用期間至2026年12月31日。關於預期效益，財政部評估，可提升車主汰舊換新意願，加速報廢老舊大型柴油車，改善國內空氣品質，並帶動相關產業發展，促成能源運用、環境保護、經濟發展三贏的政策目標。