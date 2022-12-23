蘇建榮辭財長 阮清華代理

行政院發言人羅秉成昨（22）日指出，財政部長蘇建榮借調期滿請辭獲准，將回歸台北大學重執教鞭，任期至12月24日，接下來將先由政務次長阮清華代理財政部長。

目前傳出財長接班人選中，呼聲最高的分別有阮清華及期交所董事長吳自心；阮清華在賦稅署、國庫署曾歷練過，資歷、經驗完整，不但是國安基金操盤手，彰銀案也在他任次長，督導公股事業期間順利落幕。

吳自心早年則是在公平會，到財政部後多在賦稅署、國稅局歷練，在財政部期間推動綜所稅減稅等工程。上次內閣調整時轉任期交所董事長，近來傳出有望重回財政部，接掌大位。

但隨著阮清華率先出線成為代理部長，也更令外界推測是否接下來就等1月13日內閣異動之際，方便直接扶正。

隨著借調期滿即將卸任，對於接任人選是否有想法？蘇建榮曾表示，下一步規畫就是當個單純的教授，對於下一任部長或代理部長人選，他則不評論。

行政院長蘇貞昌昨日在院會上指出，本次院會是蘇建榮部長最後一次參與，蘇建榮在蔡總統上任之初就被延攬入閣，隨後也升任財政部長。

蘇建榮在行政團隊服務期間長達六年七個月，現因借調期滿，如今確定歸建校園，從「蘇部長」回到「蘇教授」身分，儘管自己也萬般不捨，蔡總統也多次慰留，但最終還是決定尊重蘇建榮決定，勉予准辭。

蘇貞昌說，蘇建榮身為國家大掌櫃，始終維持財政穩健、確保永續原則，嚴守財政紀律，做好債務控管，讓國家資源可以做好調配，發揮做大效益。

蘇貞昌更提到，蘇建榮在任期間，精進促進民間參與公共建設投資，減少政府支出、建立合理稅制、抑制投機炒作、實施境外資金匯回專法，以及推動讓民眾有感的報稅便民服務，都是蘇建榮帶領財政部打下的基礎跟成績。

蘇貞昌表示，不僅如此，蘇建榮任內，中央政府總決算還連續四年稅入稅出賸餘超過千億元。2021年三大國際評等機構也調升台灣主權信用等級及展望，這都是非常好的成績。