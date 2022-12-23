中研院：明年經濟成長率僅2.41％

經濟景氣不妙，繼中央銀行預估我國今、明經濟成長率都不保三後，中央研究院經濟研究所昨天也雙雙下修今、明年的經濟成長率至百分之二點九四、百分之二點四一，是「唯二」預測今、明年都不保三的主要經濟研究機構和政府機關，而中研院對明年的預測值也是各機構最悲觀的。

除了對明年經濟成長保守看待，中研院也預測明年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率仍高於百分之二、達百分之二點一五。高於主計總處和央行預測的百分之一點八六、一點八八。中研院經濟研究所兼任研究員周雨田指出，「央行對明年物價預測可能誤判」，並認為持續升息仍有必要。

周雨田說，經濟下行已是必然趨勢，而且已經在發生，他並將明年的台灣經濟定調為「外需劇減、景氣趨緩」。由於俄烏戰爭衝擊持續，全球通膨高漲，美、歐快速升息，影響終端需求，連帶我國出口與投資嚴重受創，今年第四季已出現外需遽減，而且通膨會持續到二○二三年，都是造成景氣趨緩的最大因素。

明年物價指數低於2%希望不高

在物價方面，周雨田點名央行對於物價情勢「有點輕忽」，除核心ＣＰＩ下跌不易，再考量房租、電價等因素，「明年物價指數，我覺得要回到百分之二以下希望不高」。央行官員回應，各機構對事件判斷、假設條件不同，會影響到預測值，中研院可能假設明年油電價格回歸市場機制，或是把預測組成納入俄烏戰爭持續等不確定性因素，都會影響通膨率預測值，因此還是要回歸到預測的模型組成有哪些。

至於國內廠商又是如何看待景氣前景，根據中經院昨天發布的「二○二二年下半年台灣採購經理人營運展望調查」，製造業今年下半年營運狀況連續兩個月緊縮，指數跌到百分之卅七點九，是兩年半以來最快緊縮速度，且預期明年上半年持續緊縮，指數百分之卅八點一；製造業利潤率則是連續三期下降，且預期明年上半年又比今年下半年下降速度更快，都是創編以來的首見。中經院院長張傳章表示，製造業對未來一年營運狀況展望持續緊縮，原因是國際大環境不佳，主要國家經濟有衰退疑慮。