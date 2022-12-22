2022全球經濟展望論壇暨臺灣金根獎頒獎 興大登場

台灣產業科技推動協會與中興大學、台灣國際產學中心、金屬工業研究發展中心共同舉辦的「2022全球經濟展望論壇暨第19屆台灣金根獎頒獎典禮」，今(22)日在中興大學盛大舉行，與會來賓冠蓋雲集，結合產、官、學及得獎企業共同分享這份榮譽與喜悅。

台灣產業科技推動協會本(第七)屆理事長，為中興大學校長薛富盛，協會自2002年成立，19年來提供企業創新技術及科技產業投資機會，協助產業升級、人才交流，落實「深耕台灣、佈局全球」策略，建立良好典範。

薛富盛表示，今年協會結合興大科研能量，共同舉辦多場新創論壇，興大在科研成果方面研究論文數達1,800多篇，躍升為全國排名前五大頂尖大學，期盼未來透過協會，能更加凝聚產官學研能量，共同為台灣培養優秀人才，協助產業開拓新藍海。

目前，台灣深受全球供應鏈矚目，企業永續發展與經營為當前課題，會中特別邀請中華經濟研究院院長曹添旺分享「通膨升息情勢與全球經濟展望」，精湛剖析提供前瞻思維及方向引導。

另外，淨零永續轉型隨著ESG風潮已成為全球熱議的焦點，興大產學研鏈結中心產業減碳推廣辦公室經理周意恬，亦分享興大減碳辦公室淨零永續規劃與作法，藉由產學研合作平台提供輔導服務，以協助建構企業永續低碳管理能力，接軌國際趨勢。

第19屆台灣金根獎獲獎企業共有6家，包含產業科技特殊貢獻獎得主東捷科技、一般企業獎得主中欣行、吉嘉電子，中小企業獎得主台灣彩光科技及台茂奈米生化、瀛海矽康科技。

薛富盛表示，得獎企業橫跨光電設備產業、環境衛生及汙染防治業、雷射與光電製造業、化學原枓及醫材材料製造業，透過得獎廠商的經驗分享，可凝聚各界智慧經驗，吸收前瞻科技新知，推升產業發展。