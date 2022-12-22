歡慶三週年 台電電幻1號所耶誕換新裝

座落新板特區、板橋車站旁的台電「電幻1號所」，是全台首座綠能主題展覽館，該館今（22）日歡慶3週年，特別結合儲能未來主題舉辦《光儲電幻》特展，並響應新北歡樂耶誕城換上新裝，將入口處裝置藝術《城市光井》化身為大型儲能櫃。

台電表示，台電持續努力確保穩定供電、發展再生能源，為強化電網穩定並讓綠能效益極大化，積極推動儲能建設與再生能源相互搭配。電幻1號所3週年特展即呼應「綠能+儲能」概念，將展館入口處以215片不鏽鋼板打造成的裝置藝術《城市光井》換上冬裝，搖身成可七彩變化的儲能貨櫃意象，搭配象徵太陽的互動變色光球，瞬間成為夜拍打卡夯點。

台電指出，台電2020年於台南將軍、七股區打造裝置容量150MW（百萬瓦）台南鹽田光電場，啟用至今發出近5億度綠電，減碳量達25萬噸，今年更結合光電場址建置裝置容量20MW儲能系統，打造全台首座光儲合一場域，除可穩定電網，更可將白天太陽光電能轉移至夜晚點亮光明，展現新能源時代未來。