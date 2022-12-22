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越冷越發電！風光電滲透率明上半年有望達30%

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
台電。(本報系資料照)
台電。(本報系資料照)

台電今（22）日太陽及風力瞬時發電量合計達610.8萬瓩，佔當下整體負載達到約23.5%，包括太陽光電514.5萬瓩，風力96.3萬瓩，台電發言人吳進忠表示，乾冷天氣有助於提升太陽光電板發電效率，東北季風也增加風力發電量，明年4月、甚至最快過年期間，風光滲透率、也就是瞬時發電量占比有機會達到30%的史上最高。

吳進忠表示，今天的風光電滲透率23.5%並不是史上最高，事實上今年4月4日就出現過24%的高滲透率，但只出現了一天，到冬天才又到達同樣水準。不過他也說，當時只有光沒有風，現在兩項的裝置容量都增加了，因此未來在冬季、春季風力豐沛時，滲透率就會一路升高，預計很快就會超過30%，也就是每10度發電中，就有3度來自光電或風電。

吳進忠說，更重要的意義是，現在光電與風電雙雙進入「穩定輸出」的狀態，尤其風力不會有「夜尖峰」的空窗期，可以維持24小時供電，對調度來說等於加入強力支援，至於光電帶來的夜尖峰，在水情無虞下，靠抽蓄水利和部分燃煤、燃氣升載就可以填補，他表示，這個突破有效降低燃煤量，火力發電機組都不需要達到滿載。

台電指出，截至今年10月底，全國風力發電裝置容量達到140.2萬瓩，相較2016年的68.2萬瓩成長超過1倍；全國太陽光電發電裝置容量達到915.7萬瓩，相較2016年的124.5萬瓩，增加超過7倍。

據台電統計，今日上午8時10分整體負載與中午12時30分相當，但上午太陽光電尚未完全出力，風光發電約222.5萬瓩，燃氣發電約1299.2萬瓩、燃煤發電約725.9萬瓩；到了中午時段，風光出力超過600萬瓩，並進一步替代火力發電，中午12時30分燃氣發電減少約237.1萬瓩、燃煤發電減少約37萬瓩。

太陽光電 台電

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