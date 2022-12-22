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蔡總統將召開國安會議 蘇揆下令各部會盤整對策

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長蘇貞昌今（22）日在行政院會表示，蔡總統將於下周召開國安高層會議，針對未來國際政經變遷局勢下，台灣整體經濟情勢及國安議題進行討論，請各有關部會務必就蔡總統交代的各項議題，妥為盤整相應對策，提供可運用的政策工具與資源，研提具體可行的方案措施，以維持經濟成長動能、持續降低通膨衝擊、加大疫後振興力道，以期加倍照顧國人。

蘇貞昌指出，12月初，蔡總統已就當前經濟情勢做出穩定物價、照顧弱勢及強化金融應變機制等三面向指示，請行政團隊全力維持經濟成長動能，帶領人民平安度過，並為下一階段的新局，奠定穩固基礎。

蘇貞家表示，蔡總統將於下周陸續召開國安高層會議，針對未來國際政經變遷局勢下，台灣整體經濟情勢及國安議題進行討論。有鑑於此，請各有關部會務必就蔡總統所交代的各項議題，妥為盤整相應對策，提供可運用的政策工具與資源，研提具體可行的方案措施。

蘇貞昌提到，上周政府已宣布再延長大宗物資等關鍵原物料減稅措施期限；同時也延長受疫情衝擊業者的資金調度、減輕店家稅負等紓困措施期限，並宣布包含民眾購買電動機車補助，及住宅與商業服務業節能設備汰換補助等方案，多管齊下減輕人民負擔。

此外，蘇貞昌表示，他也已核定明(2023)年度的全民健康保險一般保險費率維持不調漲，並為因應中央銀行利率升息，對抗通貨膨脹，政府決定全額吸收在學學生就學貸款、青年創業及紓困貸款增加的利息等。另為降低通勤族負擔，他於21日亦召開「行政院促進公共運輸使用方案」會議，而經濟部也已聯合十大通路業者成立「平價專區」，今日行政院會也通過「農民健康保險條例」部分條文修正草案，大幅提高農民保障，同時所增加的保費由政府負擔。

最後，蘇貞昌請各部會再一同努力，多方思考，以持續降低通膨衝擊、加大疫後振興力道，減輕人民負擔，以期加倍照顧國人。

蘇貞昌 國安 保險

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