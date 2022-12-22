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工研院推銀髮科技認知檢測技術 國泰人壽正式導入

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

工研院今（22）日宣布，透過經濟部技術處支持成立的「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」，攜手國泰人壽，正式發表「認知檢測技術」並實際導入國泰人壽，國泰人壽也是國內壽險業第一個採用「認知檢測技術」的市場化案例。民眾只需簡單測試就能快速了解自身記憶力、知覺動作、專注力與執行力共四個面向的認知功能狀態，及早掌握失智風險。除了可協助降低高齡社會照護負擔，同時也能協助國內壽險產業強化風險評估，帶動高齡保險市場發展。

國際失智症協會（ADI）2019年全球失智症報告推估，全球失智者超過5,000萬人，2050年將增至逾1.5億人，每3秒就有1人罹患失智症。工研院及國泰人壽針對社會人口趨勢變化，已推出認知功能檢測互動體驗版，設有5題簡單的互動小遊戲，民眾可以使用手機或平板等行動裝置使用，正式版本預計2023年底前上架國泰人壽App。

工研院副院長張培仁表示，工研院2年前起投入研究大腦認知功能，傳統醫院量表檢測耗時逾1小時，工研院開發的「認知功能檢測」技術最快僅需15至20分鐘即可完成，具有兩大差異化特色：第一專家把關，與高雄醫學大學附設醫院、台北榮民總醫院合作，進行題型與流程設計、學理研究，確保題目達到良好的效度。第二醫院驗證，在學理之外，也攜手高雄榮民總醫院持續臨床驗證，至今累計超過600人次使用，藉此持續優化檢測題型與流程。

另外，由經濟部技術處科技專案補助開發「認知運動」，並和台北醫學大學心智意識與腦科學研究所所長曾祥非進行「認知刺激」研究，未來將能提供民眾日常運動與刺激訓練，讓大腦保持健康。現在將技術移轉予國泰人壽，不僅是銀髮科技實質落地的展現，更有望協助產業在高齡社會下，以先進科技打造更貼近趨勢的商業模式，促進產業轉型升級。

國泰人壽 失智症

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