風光電今出力超過600萬瓩 台電調度降低燃煤發電

理科太太先前宣布在線上課程平台推出「理科太太的諮商筆記」，卻遭質疑恐觸及醫療行為，21日她宣布會將內容轉放到Podcast，並退費給已預購的消費者，這才平息一場風波。近幾年，許多網紅都從YouTube一路走向線上教育市場，是什麼原因讓他們搖身一變成為講師、開起課程？又是什麼原因讓粉絲們願意死忠追隨，願意花錢購買這些課程？

2022-12-22 15:00