聽新聞
test
0:00 / 0:00
風光電今出力超過600萬瓩 台電調度降低燃煤發電
台電表示，以今（22）日12時30分為例，太陽及風力瞬時發電量合計達610.8萬瓩，佔當下整體負載達到約23.5%，包括太陽光電514.5萬瓩，風力96.3萬瓩，為原本秋冬燃煤機組降載下，進一步替代燃煤發電，改善空氣品質。
台電說明，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣機組便可以減少發電，其中燃氣機組快速升降載特性更可與再生能源相互配合，作為快速調節的備援電力，並透過以氣代煤，可以發揮兼顧穩供與環保的功能。
台電進一步說明，以今日來看，上午8時10分整體負載與中午12時30分相當，但上午太陽光電尚未完全出力，風光發電約222.5萬瓩，燃氣發電約1299.2萬瓩、燃煤發電約725.9萬瓩；到了中午時段，風光出力超過600萬瓩，並進一步替代火力發電，中午12時30分燃氣發電減少約237.1萬瓩、燃煤發電減少約37萬瓩。
台電也利用中午風光充裕的離峰時段，安排抽蓄水力機組抽水蓄能。近年來由於太陽光電與風力等再生能源大量增加，抽蓄水力電廠營運模式也逐漸調整為白天抽水儲能、夜間放水發電，支援夜尖峰時段用電需求。
台電指出，再生能源近年成長顯著，截至今年10月底，全國風力發電裝置容量達到140.2萬瓩，相較2016年的68.2萬瓩成長超過1倍；全國太陽光電發電裝置容量達到915.7萬瓩，相較2016年的124.5萬瓩，增加超過7倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言