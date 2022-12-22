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11月失業率3.61％、近十個月新低 主計總處：情勢穩定

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處今（22）日發布11月失業率為3.61%，較上月下降0.03個百分點。記者許正宏／攝影
主計總處今（22）日發布11月失業率為3.61%，較上月下降0.03個百分點。記者許正宏／攝影

主計總處今（22）日發布11月失業率為3.61%，較上月下降0.03個百分點，連續三個月下降。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，隨國內疫情趨緩，11月就業人數續增，失業率為近十個月新低，整體勞動市場呈現穩定情形。

陳惠欣表示，若沒有任何因素干擾的話，近五年12月失業率都較11月下降，不過，近期開始已有外在干擾，包括疫情、全球景氣降溫。近幾個月總體就業人數增加，也還是在服務業部分，工業部分11月則是呈現月減1,000人情形。

陳惠欣指出，後續還有耶誕節、元旦及農曆春節假期，預估節慶效應還會繼續帶動相關服務業人力需求的提升。但，隨著全球景氣降溫，出口動能趨緩，是否衝擊製造業勞動市場，主計總處會密切觀察。

陳惠欣說，11月失業率下降原因，主因是初次尋職失業者減少2000人，且7月到現在，內需服務業的勞動市場也已經慢慢恢復。

而大家關心反映製造業景氣的工作場所業務緊縮或歇業人數部分，7月~10月都是呈現減少，代表失業情勢穩定。不過，11月和上月相較則是持平，對製造業是否已產生影響，陳惠欣說，還要再觀察。

11月失業人數42.8萬人，較上月減少3,000人、0.69%，主因初次尋職失業者少2,000人；與上年同月比較，失業人數減少8,000 人、1.81%。11月失業率3.61%，較上月下降0.03個百分點，經季節調整後失業率3.64%，與上月持平。

11月就業人數1,143萬人，較上月增加2萬人、0.17%。其中服務業部門增加1.9萬人，工業部門則將少1,000人。

失業率 製造業

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