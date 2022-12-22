製造業廠商超悲觀 未來一年營運展望指數跌至歷史新低

中華經濟研究院今（22）日發布「2022年下半年台灣採購經理人營運展望調查」，製造業廠商悲觀氣氛濃厚，對未來一年營運展望指數跌至45.2，為2013年該指數創編以來最低，也是製造業廠商首次對未來一年營運展望看法表達為「較差」。

中經院院長張傳章指出，12月份最新資料顯示，製造業廠商對今年下半年營運狀況連續兩期呈現緊縮，緊縮指數跌至37.9，明年上半年營運狀況仍持續緊縮，預期指數38.1；製造業利潤率也連續三期下降，並預期2023年製造業的利潤率下降速度會更快，預期指數為36.0%。

張傳章接著說，好消息是，非製造業因為疫情逐漸趨緩，邊境解封，今年下半年營運狀況從緊縮轉為擴張，但比較遺憾的是，非製造業利潤率連續兩期下降，如果展望2023年非製造業預期營運狀況擴張，但利潤率下降。

此外，該份調查還顯示高達96%幾乎全數製造業廠商表示，「全球通膨」影響公司的訂單、產能或營運，且有49.2%預期影響延續至2023年下半年，比率明顯高於上半年調查的20.5%。而「美國升息」的影響，此次調查回報受影響的家數占比相較上半年調查結果攀升將近10個百分點，來到91.5%。且有44.8%認為衝擊將延續至2023年下半年以後。

認為公司訂單、產能或營運的影響受「中國大陸封控」和「俄烏戰爭」影響的製造業廠商比率也高達87.5%與82.0%。

此外，2022年下半年輿論關注產業庫存去化、資金斷鏈壓力。根據中經院今日發布的調查顯示，全體製造業有43.0%回報2022年起面臨去庫存壓力，因此遭受存貨跌價損失、資金斷鏈或客戶要求降價壓力。面臨去庫存壓力的業者中，42.7%業者截至2022年底已將庫存去化至低於或等於正常營運所需，惟仍有57.3%業者目前存貨量超過正常營運所需水準，且目前存貨量平均約為正常所需的160%。

面臨去庫存壓力的業者中，70.1%已或預計採取「與供應商調整延後訂單交貨」，以及59.0%「誘使客戶下單或拉貨」。而在2022年起面臨庫存壓力業者中，有近七成預計目前存貨量高於當前營運所需的情況在「2023年Q2前」可改善。