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冬至好風光 光電、風電出力超過600萬瓩

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
風光今日出力超過600萬瓩，除了為系統挹注可靠綠色電力，並透過快速起停的燃氣機組互補，為原本秋冬燃煤機組降載下，進一步替代燃煤發電，改善空氣品質。台電提供
風光今日出力超過600萬瓩，除了為系統挹注可靠綠色電力，並透過快速起停的燃氣機組互補，為原本秋冬燃煤機組降載下，進一步替代燃煤發電，改善空氣品質。台電提供

冬至遇上好天氣及東北季風，台電表示，以今日12時30分，太陽光電514.5萬瓩，風力96.3萬瓩，太陽及風力瞬時發電量合計達610.8萬瓩，佔當下整體負載達到約23.5%，與透過快速起停的燃氣機組替代互補，改善空氣品質。

台電說明，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣機組便可以減少發電。其中，燃氣機組快速升降載特性更可與再生能源相互配合，作為快速調節的備援電力，並透過以氣代煤，可以發揮兼顧穩供與環保的功能。

台電進一步說明，以今日來看，上午8時10分整體負載與中午12時30分相當，但上午太陽光電尚未完全出力，風光發電約222.5萬瓩，燃氣發電約1,299.2萬瓩、燃煤發電約725.9萬瓩。

到了中午時段，風光出力超過600萬瓩，並進一步替代火力發電，中午12時30分燃氣發電減少約237.1萬瓩、燃煤發電減少約37萬瓩。

台電指出，再生能源近年成長顯著，截至今年10月底，全國風力發電裝置容量達到1.4GW（10億瓦），相較2016年的0.6GW成長超過1倍；全國太陽光電發電裝置容量達到9.1GW，相較2016年的1.2GW，增加超過七倍。

此外，台電也利用中午風光充裕的離峰時段，安排抽蓄水力機組抽水蓄能。抽蓄水力發電具有儲能效果，以往是夜間離峰時抽水儲能、白天尖峰用電時放水發電，近年來由於太陽光電與風力等再生能源大量增加，抽蓄水力電廠營運模式也逐漸調整為白天抽水儲能、夜間放水發電。

台電表示，因應再生能源間歇性發電的特性，台電透過靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持夜尖峰穩定供電，亦將持續發展儲能設備及再生能源發電量預測技術，協助調度人員規劃多元策略以維持系統穩定。

太陽光電 再生能源 台電

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