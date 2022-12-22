經濟部全球首創「AI智慧窗屏導覽」科技遊船 旗津開航

經濟部與高雄輪船公司今(22)日宣布啟動「鼓山-棧貳庫-旗津」遊港新航線，以「史努比」造型登場；同時也發表經濟部補助工研院、船舶中心與友達光電開發出全球首創的「AI智慧窗屏導覽系統」，遊客可運用新科技，掌握高雄亞灣區多個地景特色與古今風貌。

經濟部次長林全能表示，中央與地方持續合作打造亞灣區成為5G AIoT產業聚落，更要將它樹立為國內投資額最大、最完整的實證場域，今天展現了亮眼成果，除了補助工研院與國內面板廠友達光電將技術升級智慧化與系統化，開發領先全球的「AI智慧窗屏導覽系統」；也結合船舶中心的船舶影像辨識、資訊融合技術，導入高輪公司的遊輪，成為南台灣獨創的智慧遊輪；進而帶動友達光電南下高雄亞灣投資打造「AUO解決方案研發中心」，展現與地方產業深耕合作的決心。

經濟部表示，新航線啟航後，有四大特色：將全球第一個整合多感測跨屏定位技術 、影像輔助定位技術的智慧科技導入觀光渡輪；系統串接5G網路提供5大視角，從五個不同角度即時觀賞亞灣的美麗；直覺式的使用者介面設計；目前提供20家商圈店家優惠。

高雄市副市長羅達生表示，高雄市已在11月初啟動「亞灣2.0」計畫，未來新航線啟用後，將持續透過智慧應用方案帶動智慧觀光與產業合作，實現高雄市成為全球智慧城市的里程碑。

「鼓山-棧貳庫-旗津」新航線啟航後，「史努比」款限定遊輪也正式在24日首航，經濟部表示，民眾可親自操作、體驗多元融合的創新技術，飽覽包括高雄燈塔、棧貳庫、鼓山魚市場等地景特色，更認識高雄港都的歷史人文風貌。本週六日共開放4個航班提供免費搭乘，參與者皆可獲得免費旗津歷史導聆與旗津風土特色飲品輕食。