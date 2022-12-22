GDP成長率成績單是落後指標？ 答案：錢被借出去還要自己還利息

【撰文・24/365】

GDP成長率國家要求的成績單是落後指標

GDP是指一定時期內，一個國家的經濟活動中所生產出之全部最終成果（產品和勞務）的市場價值

支出面=GDP = C + I + G + (X - M)

生產面=GDP = 第一產業產值 + 第二產業產值 + 第三產業產值

GDP年年要求成長，怎麼生活愈來愈痛苦

顯而易見的問題，國家年年產出成長，怎麼我的薪資不會漲？

各位有沒有想過每年經濟成長率台灣長期都在2%以上，以一位大學生來說畢業是22歲，22年累積起來的成長率，應該讓你出社會時，至少未來應該比上一代還要有希望吧，怎麼現在反而仕途黯淡，畢業即失業甚至不惜去掃落葉

答案是，你的錢被借走，利息卻要你來還

國家的GDP是潤滑劑滑出來的，所以經常失控摔跤跌個狗吃屎

要確保每年都成績進步，就由中央銀行和財政部決定國家的貨幣系統供給量，通常長期大開水龍頭讓資金寬鬆，銀行擔任中介角色負責讓商業活絡，但這個錢是跟未來借的，副作用就是通貨膨脹，這邊還有一個問題是通貨膨脹台灣有統計失真的問題，因此你直接去看通膨數字得不到正確答案，最簡單從生活經驗觀察，你房子買不起就算了，房子也租不起，越住越遠，偏偏上班的地方都在「園區」裡，每天上班花費大量時間往返「園區」，交通費越來越貴，你精神越來越差，還要被質疑生活管理有很大問題，「社畜」是拿來揶揄彼此的笑話，這顯得我們處境特別「可悲」，我們都已經會自己「開玩笑」了。

通貨膨脹統計失真，表示你還的是名目利息不是實際利息，利息比你想得還要多

用管理學的角度看GDP，全力生產是第一要務

GDP是最終價值的總計，最後得由某個人花錢來買這個價值，以台灣是出口國家就最重視國際出口

先有生產才有消費，以管理學角度來說GDP生產過程就像「供應鏈管理+價值鏈管理+鑽石競爭模型+顧客關係管理」+【全球化】，最終消費由進出口貿易最為重要，而不是國內消費，換句話說C + I + G + (X - M)中，C其實被擺在最後順位。

C除了最不被重視，還有財富分配不均的問題，但是通膨利息卻對階級下層影響重大

GDP是製造業打造出來的成績單，好看而已吃不到

台灣政府致力打造第一產業產值 + 第二產業產值 + 第三產業產值最大化，自然製造業是關注焦點，且特定電子業及半導體最受政府關照，在全球化供應鏈之下GDP算是站在風口上的豬，只不過貧富階級差異，天上掉下來的錢並未進入你我的口袋，現今全球供應鏈重組台灣勢必身受其害I + G + (X - M)會全面衝擊，剩下能依靠的只有C，就是內需市場，諷刺的是我們口袋的錢都拿去繳利息了，賺的錢也沒分給我們多少。

作者：24/365

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：GDP到底在變態什麼？