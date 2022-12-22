安永調查：亞太家族辦公室 最重視策略治理

全球政經趨勢快速變化，加上中美政治角力、烏俄戰爭延續等地緣政治變動，皆影響到全球各國的政治、經濟及民生各層面。全球政經震盪不斷，也使得高資產家族及企業家多方思考設置家族辦公室之需求地點等條件，更希冀藉由提供全方位且客製化的家族財富管理及家族資產規劃之私人管理機構，以實現家族資產永續傳承的目標，使高資產家族能夠順利地跨代傳承及家族企業永續發展。安永日前舉辦沙龍雅聚，主題為「亞太家族辦公室趨勢報告、地緣政治動態變化與新加坡單一家族辦公室方案解析」，分享這波新加坡單一家族辦公室熱潮的最新動態，以及如何提供高資產家族另一個穩健的新選擇。

亞太單一家族辦公室調查：策略治理、數位化轉型最受關注

安永「亞太單一家族辦公室研究報告」數據顯示，亞太單一家族辦公室最在意的前四項重點分別為1.策略及治理-以更廣的視野來思考長期價值(82%)：認為衡量與優化非財務性績效指標十分重要。2.數位化轉型-數位轉型與資訊安全需求的急迫性(78%)：計畫對三種以上的數位科技進行重大投資。3.財富與監管-不斷變化的環境需要與時俱進的觀點(76%)：關注三個監管相關議題。4.風險及商譽-缺乏穩健的架構和風險管理的執行：需建立結構化的流程以識別風險。

調查「策略及治理」層面，在ESG、碳足跡等國際趨勢下，投資人及年輕一代的家族成員越來越重視相關的非財務性績效。82%的單一家族辦公室認為衡量和優化非財務績效對鞏固家族的長期價值非常重要；然而亞太地區只有22%的單一家族辦公室高度監控及優化非財務績效。相較之下，營運成本和資產管理規模成長百分比在亞太地區受到高度的關注。而在「數位化轉型」議題上，因新冠病毒疫情影響導致商業模式和工作型態高度數位化。亞太地區有72%的單一家族辦公室曾遭受網路攻擊，且有50%是發生在過去3年內。為了加強防禦，亞太地區有78%的單一家族辦公室，計畫對數位化技術進行重大投資。

針對上述兩項議題，安永聯合會計師事務所家族辦公室執業會計師林志翔建議，家族企業應使關鍵績效指標與家庭願景、策略保持一致，並確立長期性價值衡量指標，包含非財務面的目標；建立正式計畫以定期審查和改進績效表現及策略。在數位化轉型上，林志翔建議家族辦公室可依據策略的優先要點以及市場創新技術，檢視數位化技術組合，同時將經營和網路風險管理策略納入決策制定，並讓下一代領導者參與數位技術相關決策，促進創新、彈性和凝聚力。

在「財富與監管」調查層面，為了因應全球化反避稅制度，各國稅務政策不斷變化，高資產人士的資產透明度及租稅負擔也越受關注，家族比以前更需要了解並加強稅務策略的能力。76%受訪者關注達三個以上的監管議題，其中最受重視的監管議題為，政府或大眾對全球透明度和資訊交換的要求提高(52%)、資訊強制揭露的改變(52%)，接著是關注稅務法規的變化、全球疫情後政策的不確定性、數位化報稅的趨勢(皆46%)。在<風險及商譽>上，林志翔提醒家族應及早辨識風險並由企業高層參與風險相關決策，並建立制度化的風險管理流程以加強家族成員及員工的教育訓練。

新加坡有利政策 推動家族辦公室設立

由於新加坡是全球自由經濟體，作為國際金融中心不但有完善金融體系，更有無外匯管制、國際政治立場中立的特性，提升家族辦公室計畫的吸引力。林志翔指出，新加坡政府的多項政策推高設立單一家族辦公室的吸引力，包括新加坡全球商業投資者計畫 (Global Investor Programme, "GIP")和今年4月更新了新加坡單一家族辦公室所管理的基金免稅計畫13O及13U規定。

基金免稅計畫13O及13U規定，適用對象為2022年4⽉18⽇後申請單⼀家族辦公室(由家族成員持有並申請豁免⾦融管理牌照"CMS"者)，結合對外國⼈⼠稅收激勵政策和⼯作移民，對希望前往新加坡⼯作的⾼資產⼈⼠家族成員，或對新加坡⾃⾝⾦融及財富管理環境的發展帶來雙贏。取得新加坡工作簽證後是否得順利獲得新加坡永久居留權，仍取決於移民主管機關的裁決，對於希望確保移民新加坡的家族⽽⾔，存在不確定性，⽽「全球商業投資者計畫」可作為這⼀不確定因素的解⽅。

新加坡「全球商業投資者計畫 」 已包含單一家族辦公室投資⽅案，符合該計畫要件之投資⼈皆可申請永久居留權，在新加坡單一家族辦公室基⾦免稅計畫推出後，更為新加坡投資移民增添更大的吸引⼒。無論是13O、13U條款基⾦免稅計畫的申請，或是全球商業投資者計畫的申請皆須⼀定時間的評估及執⾏，⾼資產⼈⼠應儘快審視家族對其之需求，並諮詢專業⼈⼠之意⾒以免錯失良機。