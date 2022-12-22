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2023年過苦日子？中研院估GDP僅2.41%、央行誤判CPI

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中央研究院今（22）日公布2023年台灣經濟情勢總展望，預估在國境開放，消費動能可望持續提升，但全球景氣降溫，廠商庫存壓力持續，我國外貿與投資仍將繼續低迷不振，預期2023年實質經濟成長率為2.41%，為所有智庫當中最低數據。中研院並同步下修今年全年實質GDP至2.94%，也是所有智庫當中唯一「不保3」。

中央研究院副院長黃進興致詞時表示，中研院每年年中及年底兩次發布經濟預測，年底會推估下一年的經濟預測，每年年中再予以修正。

中研院經濟研究所兼任研究員周雨田表示，經濟下行已是必然趨勢，而且已經在發生，中研院將明年的台灣經濟定調為「外需劇減景氣趨緩」。

不僅對2023年經濟成長率保守看待，中研院對於明年的物價看法也不若其他智庫那般樂觀，中研院預期明年CPI與WPI成長率分別為2.15%與0.14%。周雨田表示，明年物價漲勢將趨緩，然而考量核心物價下跌不易，還有油電價補貼政策難以為繼的影響，他認為2023年CPI年增率要回到2%以下，希望不高。周雨田更直言，「央行對物價預測可能誤判」。

關於民間投資部分，中研院預測，隨著明年全球經濟成長減緩，勢必影響企業投資步調，設備投資意願轉為保守，預估資本支出將放緩，預期2023年在高基期因素下，實質民間投資年成長1.95%，與2022年的7.15%，呈現滿大差距。另外，政府綠能設施等公共建設陸續布建，預計全年實質固定資本形成2022年、2023年年增率分別成長6.98%、2.35%。

在對外貿易方面，中研院預估，面對國際整體需求轉趨低迷、美中紛爭引發的科技管制等外在環境風險影響，商品進出口增幅收斂，然邊境開放將使服務輸出與輸入有所回溫，預期2023年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為2.71%與4.06%。

周雨田提醒，2023年台灣經濟前景還面臨四大不確定因素，包括：一、全球經濟衰退的風險影響市場需求甚鉅；二、通膨甚至是停滯性通膨風險與主要央行的緊縮政策對全球金融市場的震盪；三、美中關係演變與其他地緣政治風險持續；四、中國大陸新冠政策突然解封帶來的混亂後續發展。

中研院 物價

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