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台灣經濟結構失衡 產業、內需要升級

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
北威論壇中，專家提醒明年經濟將有很大風險。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
北威論壇中，專家提醒明年經濟將有很大風險。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「未來出口衰退，政府要更關注服務業，並協助產業從代工升級為品牌！」台大財金系兼任教授劉憶如指出，明年經濟將會走向低谷，政府不只要關注製造業，也要促進內需成長，才能維持經濟動能。金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文建議，政府要鼓勵產業擺脫代工思維。

政府須重視內需

劉憶如說，明年經濟仍面臨通膨升息、舉債與地緣政治風險。她表示，這次通膨的原因就是之前政府撒太多錢，造成嚴重的通膨，而由於美國在1973年至1980年升息態度反覆，也導致通膨更加嚴重，因此這次聯準會與歐洲央行都擺明，明年就是要升息，希望藉此徹底緩解通膨。

她提到，經濟不景氣下，出口就會受到影響，在先進國家的出口狀況來看，台灣衰退幅度是最大的，只有印度比較樂觀。台灣的PMI（製造業採購經理人指數）也是敬陪末座，而我國出口大多是製造業，未來若要維持經濟成長動能就要靠內需，但台灣的服務業長期以來並未受政府重視，需要改變產業發展策略。

明年經濟挑戰大

她也指出，過去會有高成長的原因是因為國家大量舉債，呈現「低物價、高成長」的現象，如今國家的舉債能力已經到極限，因此民間的投資、消費很重要。劉憶如說，未來RCEP、CPTPP的效應逐漸浮現，歐盟也要徵收碳稅，政府似乎還缺乏準備。

丁學文指出，今年企業庫存增加、財報不好且大裁員，在全球化如張忠謀所說的「已死掉」情況下，國內更需要加強產官學合作。以他實務界觀察，台灣的產官學似乎還是各行其道。另外，俄烏戰爭與疫情仍有高度不確定性，各國都在補貼半導體，過去的發展模式現在已不適用，還將面臨很大挑戰。

智慧城市值得關注

因此他建議台灣廠商要擺脫B to B的代工思維，他舉例，很多台商受到客戶要求到東南亞設廠，但幹部還是用台幹，管理模式仍用過去的方法思考，就無法在當地有穩定的發展基礎，因此要改成B to C的發展模式，台灣有傳統產業優勢，但需要與全世界新創圈多合作，他建議在東南亞與當地可以合作「智慧城市」。

中央大學管理講座教授梁啟源表示，油價未來應該不會大幅上漲，但會緩步上升，因為OPEC的減產幅度不如預期、IEA（國際能源署）也會釋出部分戰略儲油，加上升息讓期貨持有成本變高，而且未來在能源轉型期間，會出現能源供不應求的狀況，明年油價應該會在70-100美元左右，約在85元以下。

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通膨 升息 東南亞

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