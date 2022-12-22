製造業景氣榮枯風向球 11月我國銅材IPI指數年跌12.5%

根據主計總處國情統計通報顯示，就美元計價的銅及其製品類進口物價指數（IPI）走勢觀察，與國際銅價走勢相近，今年上半年各月較上年同月續呈漲勢，7月起則轉呈下跌，11月跌幅擴大至12.5%，惟受新台幣對美元匯率自3月起由升轉貶影響，以新台幣計價之銅及其製品類IPI前10個月仍上漲，11月始轉為跌1.1%。

主計總處表示，銅為重要的工業原料之一，其價格走勢是全球製造業景氣榮枯的風向球，而我國國內銅材高度仰賴進口，國際銅價漲跌直接影響我國進口物價指數（IPI）。

根據倫敦金屬交易所資料，2021年隨新冠肺炎疫苗施打普及，全球經濟活動陸續重啟，需求回升，加以銅礦生產大國祕魯、智利，因疫情或罷工致產量減少，在供需失衡下，銅價全年平均每公噸9,320美元，較2020 年漲逾五成。

今年前四個月與2021年同期比較，持續上漲，惟漲勢由1月22.7%逐漸收斂至4 月9.0%，其後受中國大陸清零封控防疫政策及美元對主要貨幣升值影響，全球需求降溫，5月起轉為跌7.7%，7月起跌幅擴大至雙位數，跌20.2%，12月前16 日平均續跌12.2%。

而我國營造工程物價指數中，電線電纜（權數1.54 %）亦為重要材料項目，今年營造工程物價指數由第1季年漲10.2%收斂至11月的4.0%，其中電線電纜隨銅價走勢，漲幅由第1季25.1%縮減至11月跌1.0%，帶動機電設備類漲幅降至 5.1%。