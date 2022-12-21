前財長：全球明年三大挑戰 債務高與衰退加重台陰影

北威今（21）日舉行論壇，前財政部長、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如拋出對台2023年擔憂，美國、日本、歐洲債台高築，加以全球經濟可能衰退，將衝擊台灣出口訂單，12月最新預測比去年低了30％，警鐘已響。

劉憶如談2023年全球與台灣經濟的挑戰，她指出，全球明年面臨三大挑戰：通膨帶動的升息、匯率與景氣變化，以及債台高築，與地緣政治風險。台灣更面臨多項挑戰，包括失衡經濟結構、出口衰退、缺水電等、少子化等等問題。

而台灣則面臨很多困難，第一，主要出口國債台高築，經濟減緩，消費動能下滑，影響台灣出口。劉憶如說，台灣出口是要賣東西給別人，取決她國有沒有錢，假設他國手中沒錢、進口減少，台灣出口就會受影響，對台灣經濟衝擊會很大。

劉憶如說，這些警訊讓市場關注到，台灣經濟結構正在面臨失衡，包括：經濟成長過於依賴出口，出口太依賴中國，出口項目過度依賴半導體、資統產業，台灣出口必須取決他國有沒有錢。其中與會論壇東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興也示警，中國疫情存在龐大變數，2023年假設發展不佳，依照台灣對中國依存度「恐受影響」。

如果要改善產業面結構，要觀察台灣過去產業貢獻GDP，劉憶如指出，可以發現內需貢獻低，企業在全球佈局招募的是海外人才，「導致台灣GDP有成長，台灣人薪資沒漲，果實沒有落在我們手上，就連稅也繳海外國家，台灣分到的很少」

該如何改善產業面結構？金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文指出台灣癥結點，在於產官學各做各，政府自己走自己的路，美國、歐盟、東協各國都已經是產官學合作，美國前總統柯林頓更靠著整合產官學，將紐約城市銀行花旗銀行打包成國際銀行輸出到海外，政府必須注意。

丁學文舉例，台積電（2330）創辦人張忠謀表示「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」，此番話語重心長，卻不見政府出面說怎麼辦，台灣產官學如果繼續各走各的路，台灣人民2023年壓力恐加劇。

台灣不光面臨自由貿易已死帶來的困境，就連加入CPTTP、RCEP困難，其中，劉憶如特別點出，RCEP影響較大，因其參與國家GDP接近全球三成，涵蓋人口將近全人三成，台灣對RCEP貿易占台灣總貿易額58％。劉憶如說，台灣與RCEP簽屬國貿易額有70％零關稅原因，在逾WTO會員國都簽署了ITA，以及兩岸簽署的ECFA，即便七成零關稅，其他三成也不能忽略，因此「台灣絕對有影響」。

因此，雖然兩岸地緣政治風險雖然要關注，但她更建議台灣政府開始討論公共債務法是否鬆綁40％上限規定，以因應2023年「用錢時後」。

與會中央大學管理講座教授梁啟源則提醒台灣民眾，明年4月將有機會調漲電價，明年缺電壓力恐擴大，希望政府要注意，人民心裡也要準備，明年電價恐將調升。

對市場最擔心主要央行升息步調政策反覆，劉憶如對歐美能否持續鷹派抱持質疑，「走著瞧，必須看經濟」，假設歐美2023年經濟非常差，央行除了可以繼續或轉向貨幣寬鬆，可能也做不了甚麼，現在美債務這麼高，已經不能靠財政，投資人可以稍微安心。