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明年經濟挑戰大 龔明鑫：下半年會慢慢轉好

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照
國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照

國民黨立委曾銘宗關心經濟情勢，今（21）日在立法院質詢國發會主委龔明鑫，曾銘宗問，萬一明年經濟情勢嚴峻造成失業率大幅提高，政府將如何因應？龔明鑫答詢表示，明年挑戰較高，但下半年開始會慢慢稍微轉好。

立法院聯席委員會今天審查前瞻計畫第4期特別預算案，許多部會首長都列席參加，與會立委協商部會主管預算時，曾銘宗表示，他支持前瞻計畫第4期特別預算案通過，但問龔明鑫面對未來嚴峻的經濟情勢，除盡快讓預算通過，增加公務支出外，國發會有什麼因應方法？

龔明鑫說，中央政府總預算增加，社會福利支出較多，也會對經濟成長動能多少帶來一些幫助，至少在政府支出這個部分上，能維持成長動能。消費部分目前看起來，不管批發零售或餐飲部分都有不錯的表現，政府會繼續讓消費情勢維持在這樣的熱度。

曾銘宗接著問，是否明年上半年經濟情勢較嚴峻，下半年會往上走？龔明鑫說，「對，慢慢會轉好」。

龔明鑫 曾銘宗 國發會

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