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高科技光環耀眼 2021年新竹市企業員工平均年薪106.9萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處今（21）日發布2021年各縣市企業雇用本國籍全時員工薪資統計，在全年總薪資平均數部分，科技業重鎮新竹市和新竹縣，分別以106.9萬元、92.9萬元遙遙領先，「天龍國」台北市的88.4萬元僅排名第三，較2020年統計又倒退一名。

高科技光環實在耀眼，此次調查新竹市、新竹縣不只員工年薪最亮眼，年增率更分別達10%、8.3%，同樣位居各縣市的前二名，而台北市的年薪年增率僅2.4%，比所有縣市的平均年增率3.1%還低。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，各縣市企業雇用員工的平均薪資易受該地區產業結構發展的影響，高薪產業密集度較高的地區，平均薪資相對較高。以這次排名前三名的新竹市、新竹縣、台北市為例，新竹縣市因高科技電子產業聚集，且又是竹科園區所在地，有「台灣矽谷」之稱；台北市則是因為金融及保險業的比重最高，又加上企業營運總部群聚，因此使得薪資水準均相對較高。

主計總處這次發布2021年的各縣市企業雇用員工薪資統計，總薪資平均數為70.6萬元，年增率3.1%。但，高於全國平均的也僅有前三名的新竹縣、市和台北市，排名第四是桃園市的70.1萬元、排名第五是苗栗縣的66.4萬元，新北市則是65.2萬元，僅排名第六。其餘全年總薪資高於60萬元的縣市，還有台南市、高雄市、基隆市、台中市、雲林縣。

此外，主計總處這次亦同步發布各縣市企業雇用員工全年總薪資中位數為53.9萬元，年增1.2%，而排名前三名的縣市，依舊為新竹市、新竹縣、台北市。

陳惠欣表示，本項統計所陳示的縣市分類是指工作場所所在縣市，各縣市企業僱用員工的薪資水準易受該地區產業結構發展的影響，如金融及保險業、電子零組件業、電腦電子產品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高的地區，薪資水準相對較高，而相關產業比重較低的地區，薪資水準則相對較低。

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