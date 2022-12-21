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梁啟源：未來恐邁入常態性高油價 政府應及早因應

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
梁啟源認為，未來恐常態性高油價，國人及政府應及早因應。（美聯社）
梁啟源認為，未來恐常態性高油價，國人及政府應及早因應。（美聯社）

北威今（21）日舉行「2023展望」年終論壇，對於能源價格議題，中央大學講座教授梁啟源認為，綜合各項因素來看，預期中期油價大幅上漲或下跌機率不高，應可維持在每桶70至100美元之間；但時間拉長來看，未來油價恐將揮別每桶60美元以下的低油價時期，邁向常態性高油價時代，國人與政府應及早因應。

北威今日舉行年終論壇，梁啟源表示，油價從6月2日起大幅下跌，至9月已跌至每桶77美元，跌幅達37%，後續油價上下震盪，整體油價持續向下，主要有三大原因。

梁啟源說，第一是美國跟國際能源總署（IEA）釋出2.4億桶戰備儲油，美國政府每天平均釋出87萬桶，使民間庫存大幅增加，導致供給大於需求；第二是美元匯率升值，導致油價出現下跌壓力；第三是期貨市場的淨多單大幅減少，美國聯準會（Fed）持續暴力升息，收縮熱錢，增加期貨投資投機成本，期貨淨多單從6月以來一路下滑。

他認為，預估明年經濟成長將減緩，甚至可能衰退，對整體需求都有壓抑，石油需求也隨之下調，美國能源資訊管理局（EIA）、石油輸出國組織（OPEC）都下調對石油需求的預測，油價要回到過去每桶100美元以上幾乎已是不可能，各項不利因素，預期中期油價大幅上漲或下跌機率不高，可望維持在每桶70至100美元之間。

他也提到，在2050年淨零碳排、將停售燃油車，石油減少供給，供油將更為吃緊，且歐美將陸續對化石燃料課徵碳稅和碳關稅，將使OPEC改變定價策略，與其讓歐美課徵碳稅碳關稅，不如先提高油價，達到國家最高利益。

梁啟源認為，就此狀況來看，綜合短中長期展望，未來油價將揮別每桶60美元以下的低油價時期，可能走向常態性高油價時代，呼籲國人與政府應及早因應。

油價 美國聯準會 石油

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