豐坪溪水力發電計畫遭環團反對 世豐籲勿破壞部落諮商同意之實

列為國家重大建設的世豐電力「豐坪溪水力發電計畫」，依《原基法》21條完成部落諮商同意程序，取得五個關係部落同意，獲支持開發施工。卻遭地球公民等環團向行政院提出抗議，世豐電力強調，台灣是法治社會，既有公民投票結果，請尊重絕大多數部落居民的心聲，不該再為反對而反對，作出破壞民主的不良示範。

世豐電力總經理李錦浚指出，空汙排碳、極端氣候對人類造成的傷害，從山洪暴雨、河川泛濫變形，其生態浩劫遠高於一條溪流的抗爭，人類正面臨地球暖化、企業買不到綠電、煤碳發電繼續影響地球和全人類，環團是否更應著眼於2050淨零轉型，讓有潛力價值的水力資源有效開發利用，以換取煤碳電廠的提前轉型，發揮優點、改善缺點才是進步的原動力。

李錦浚表示，瑞士全國65%電力來自水力發電，台灣的日月潭電廠是知名觀光景點，如果台灣連乾淨的水力都反對的話，還有什麼綠能可以當作基載電力及緊急救援的尖載運轉。世豐電廠的攔河堰，並非水庫大壩，只是利用水位高低落差產生位能發電，每天攔蓄、發電後的水，都會放回下游，且依規維持生態基流量之放流，並不會阻斷河流生機，是台灣最可靠的電力救火隊，可1分鐘發電救援降低電網斷電危機。

世豐電力尊重《原基法》啟動卓溪鄉六個關係部落的諮商同意流程，11月12、13日及12月11日完成六個關係部落的投票，最終結果除太平部落以二票之差未同意外，其餘五個部落以70%~100%高票通過，符合《原基法》過半部落同意即取得同意權的法源依據。

山里部落會議主席武俊雄指出，少數反對者不尊重多數村民的共同心願，忽略已有169位登記想參與電廠建設以維持家計的心聲，無視部落諮商同意權的超然地位，希望政府公權力要伸張，依法行政，不該容許環團以其所謂的行政程序不斷抗爭阻撓。

對於公民團體批評《原基法》21條限制家戶投票及過半部落同意即取得同意權，不符合真正民意之說法，世豐電力尊重公民團體的說法。但世豐是依現行法令，依法且合法的執行部落諮商同意權，既然一切依法令完成，就該尊重合法者的權益。