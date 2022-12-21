看全球通膨 丁學文：走4大情境、物價薪資螺旋上升最慘

北威今（21）日舉行「2023展望」年終論壇，對於通膨壓力，金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文認為，2023年挑戰很大，通膨走勢將有4種可能情境，最壞狀況將是物價薪資螺旋式上升，屆時不只國家內部貧富差距惡化，先進國家與發展中國家差距也會持續擴大。

北威今日舉行年終論壇，丁學文認為，潮水退去後，市場面臨困境，對於當前世界經濟局勢，已有很多人發出警告，例如國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃認為，全球經濟已面臨二戰以來最大挑戰；美國聯準會（Fed）前主席柏南克則示警，全球可能會產生停滯性通膨；Fed現任主席鮑爾也曾提到，升息可能導致經濟衰退。

丁學文指出，人民面臨3大困境，包括貨幣不值錢、生活必需品變貴，加上產業裁員潮，整體而言，企業及個人的壓力都已倍增。

他進一步提到，全球通膨恐有4大可能情境，第一是「最好」情境，也就是通膨順利被升息壓制；第二是「次好」，呈現通膨及低經濟成長；第三是「次壞」，也就是衍生為停滯性通膨；而第四是「最壞」，物價及薪資螺旋式上升，屆時不只國家內部貧富差距惡化，第一、二、三世界之間的差距也會擴大。

面對當前經濟局勢，丁學文表示，供應鏈韌性有兩大關鍵，第一是全球貿易已不在，這點很令人擔心，國內企業應掌握如何應對供應鏈問題；第二是產業升級，後面擺脫不了電動車、ESG等題材，國內應掌握相關科技應用，發展出「破局之道」。

他強調，台灣產業還是有優勢，美國最依賴的產業夥伴在台灣、中國最想要的產業賦能也在台灣，國內產業應該要有能力讓軟體、硬體結合，台灣要瞄準國際市場，一定要盡快國際化，不能只做企業對企業（B2B），可透過產業整合、迭代進化、以戰養戰3大策略，加上特斯拉近年竄起的借力使力、有容乃大、資本運作及技術升級4大戰術，若能完成整合，將可直接達成產業虛實整合。