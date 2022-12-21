2021年薪資中位數出爐 半數受僱者年薪未達50.6萬

主計總處今（21）日公布2021年全體受僱員工全年總薪資中位數為50.6萬元，意即有半數、約406.5萬的受僱者，年薪在50.6萬元以下，月薪不到4.2萬元。

主計總處指出，去年受僱員工全年總薪資中位數50.6萬元，全年平均總薪資為67萬元，中位數對平均數比值為0.756，不僅低於2020年的0.771，且這個比值自2013年的0.801逐年一路下降，主因2021年總薪資平均數較2013年成長20.83%，高於中位數的增幅14.03%。反映出平均總薪資成長率，高於中位數總薪資之成長率；也意味著貧富不均的狀況更加嚴重。

2021年薪資中位數較2020年增加1%，總薪資平均數年增也達3.02%，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，反映去年全球經濟回溫，製造業景氣佳，出口成長暢旺，但內需產業則受到疫情三級警戒衝擊，影響薪資中位數、平均數年增率表現。

目前全體受僱勞工約有813萬人，主計總處每年底發布前一年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數，亦即將813萬名勞工按總年薪由最高排到最低，形成一個數列，居於數列中間位置的那個數據，即為中位數。去年為50.6萬元，平均每月約4.2萬元。

若按性別分，2021年女性全年總薪資中位數為47.3萬元，男性為54.9萬元，相較2020年，男性增加3.11%，明顯高於女性的1.16%。主因女性受僱員工占比較高的住宿及餐飲業、批發及零售業、其他服務業等，受疫情影響致薪資成長較低。

若觀察行業別，去年全年總薪資中位數排名第一的是電力及燃氣供應業，亦即以中油、台電為主受僱員工，總薪資中位數為108.3萬元；其次為金融及保險業的102.3萬元。受僱員工人數較多的製造業則為51.9萬元，其中電腦電子產品及光學製品製造業、電子零組件製造業均逾70萬元。

而藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校等）均未達40萬元。

若與2020年比較，以金融及保險業年增5.65%最高，專業科學及技術服務業、不動產業、運輸及倉儲業亦均增逾4%，製造業則增3.09%，其中電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業均增逾7%。