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不是打假球！打炒房五重拳立院初審通過 可望三讀

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

立法院內政委員會今（21）日審查通過《平均地權條例》，無保留條文，不須經過黨團協商，本會期可望「開快車」三讀通過。其中針對嚴懲炒房定義，拿掉空白授權條文；另外產業界最關注的私法人購屋許可制，也微調後通過；對於限制預售屋合約轉售，並無太大異議就過關。

內政部去年底推出平均地權條例修法，祭出五招，劍指房市不當炒作，包含嚴懲炒作、限制預售屋換約轉售、解約申報登錄、管制私法人購屋、建立檢舉獎金制度，今日在立院首度討論，五重拳幾乎按照院版通過。

其中以「私法人購屋許可制」討論最為熱烈。民進黨立委羅美玲表示，財政部已祭出房地合一2.0，稅法容許私法人可買賣，短期買賣課重稅；但現在平均地權條例卻是五年內不得買賣，兩法令恐有衝突。

民進黨立委湯蕙禎則表示，房地合一稅已提升私法人買賣成本，若通過私法人許可制，恐造成未來交易糾紛等衝擊，她建議，修法應取消這項條款。

時代力量立委邱顯智則指出，私法人根本無居住需求，對其購買住宅設定限制，本就相當合理；民眾黨立委張其祿也說，許多私法人其實是炒房客的變形，支持應照政院版通過。

內政部代理部長花敬群表示，當初在設計私法人購屋許可制時，尚不知道會通過房地合一2.0，需不需要再加上禁買、禁五年轉售的管制，內政部的堅持不會這麼強烈，可以討論，不過他仍希望照政院版通過。

經過在場立委討論後，決定仍照政院版微調後通過，主要調整內容，是新增條款，內政部將另公告免經許可情形。

另外，在嚴懲炒房相關條文，內政部原條文明定四款炒房樣態，第一是電子通訊等散布不實資訊影響不動產交易價格，第二是與他人通謀或虛偽交易營造不動產市場活絡假象，第三是自行或以他人名義等連續買入或加價轉售不動產，且明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利；第四是從事其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為。

羅美玲及民進黨立委張宏陸都認為，第四款規定過於自由心證，等於是空白授權。

最後經在場委員討論後，此次修法拿掉第四款。這也是不動產全聯會所提出的訴求之一。

此外，內政部今日在討論過程，也新增條文，由於過去已禁止紅單，但實務上卻難以查核，此次修法新增條文，紅單或預售屋的買受人、建商等，在面對內政部查核時，受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

另外，順應立委提案，也新增條文，明定地方政府地價評議委員會專家學者與民間團體代表，不得少於委員總數二分之一；任一性別不得少於三分之一。

內政部 房地合一 炒房

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