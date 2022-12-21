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工研院攜手研華成立佳研智聯 搶攻新南向智慧製造商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
工研院在經濟部技術處補助下，攜手研華科技、大佳國際成立佳研智聯公司。工研院提供
工研院在經濟部技術處補助下，攜手研華科技、大佳國際成立佳研智聯公司。工研院提供

工研院在經濟部技術處補助下，攜手研華科技（2395）、大佳國際於今(21)日宣布成立「佳研智聯」公司，未來將透過一站式提供台灣業者軟體、硬體與系統三方結合的智慧製造服務，包含工廠製程自動化、智慧倉儲等產線與倉儲的串接，助台商搶攻新南向國家智慧產業商機。

今天的成立儀式，包含大佳國際投資董事長廖紫岑、新南向代表林佳龍，一同見證在三強聯手下，台灣業者積極布局數位新南向外，更將瞄準全球智慧製造千億美元市場。

佳研智聯公司已於今年6月正式登記成立，由研華科技董事長劉克振擔任該公司董事長、大佳國際董事長廖紫岑擔任副董事長、原工研院智慧機械科技中心組長羅佐良擔任總經理，並由研華科技支援公司業務與行政管理資源。

短中期將優先鎖定台灣機械、傳產、電子產業，以及小型系統整合商作為目標客群，提供包含機聯網、自動化產線、產線控制技術、技術授權與整廠服務導入等方案，長期則聚焦海外、中大型系統整合商，提供軟體技術合作與授權與服務模式授權等服務。

工研院指出，後疫情時代來臨，全球智慧製造需求強勁，Trend Force預估，全球智慧製造市場規模在2026年將達到6,200億美元。

台灣長期因擁有製造業與金屬加工業的技術優勢，加上政府新南向政策鼓勵，據經濟部投資審議委員會統計，去年台商投資全球市場中，東南亞國協更首度超越中國，也成為台商發展智慧製造最有潛力的地區。

經濟部技術處副處長林德生表示，自2017年開始，經濟部和機械公會合作，委託工研院等法人單位推動智慧機械雲計畫，投入超過6億元預算，這三年來已協助國內許多業者轉型並開拓新的服務模式，讓法人單位和學校研發的技術，能更快速的在產業落地。

包括日前工研院和中華電信（2412）海外分公司簽約合作，將結合5G專網技術，協助產業將生產能量輸出東協國家，搶攻新南向市場，強化國際競爭力。

今日機械雲計畫更進一步由工研院、研華科技與大肚山基金會共同合作，衍伸新創公司佳研智聯，期許未來能協助產業更順利的導入工業務聯網相關應用，促進拓展海外產線，為國際化營運服務打下良好基礎，更能朝向2025年突破2兆元目標的機械產業願景，邁進一大步。

劉克振表示，研華（2395）近年致力打造應用與產業互聯互通的全新AIoT生態體系，並朝共贏互相增力的共創模式與生態系協力推進。

此次與大佳國際投資、工研院攜手共創「佳研智聯」，即是在對的時間建構可合作生態系的最佳示範與實踐。

研華將透過自身在物聯網硬體優勢，以及工業物聯網雲平台WISE-IoT的應用經驗，整合工研院在智慧製造核心技術如機械雲與智慧製造技術驗證場域的能量，提供海外台商從單機到整廠智慧升級套餐式服務。

廖紫岑說，佳研智聯承載的是台灣自主研發的各種軟硬體解決方案，領域涵蓋智慧製造、智慧城市、智慧交通、智慧醫療等範疇。這艘新創艦隊首波航向的目標是新南向，在這個打群架的時代，SI扮演的不只是技術的整合，更是新南向國家隊團隊的整合。

在整合過程中，財團法人大肚山產創基金會以政策對接、產業媒合輔導的角色，加上工研院的軟體與國產設備優勢，結合研華的關鍵組件以及自動化系統，共同成立佳研智聯公司，英文名稱為Expetech，Expetech是Expedition 與Technolog兩個單字的結合，展現了透過創新技術優勢進行海外拓荒、探險新市場的目標與願景。

工研院資深副總暨協理胡竹生指出，目前已經可以看到台灣技術的優勢和南向市場的機會，工研院協助成立佳研智聯透過數位模擬、AI，導入智慧製造，可提升機台效率和精度，進而達到節能。

工研院也開發機械雲服務，類似工具機版手機商店平台，只要透過機上盒，便能讓所有軟體與機台相容，一解過去機台規格與軟體不合的困境。未來更將在永續環境領域，透過製造、感測、物聯網等技術，快速布局全球，對接市場需求，協助產業邁向智慧製造。

工研院 新南向政策 研華

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