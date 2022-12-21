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信評：2023台灣經濟成長率估1.5%、通膨率估2.6%

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台灣經濟成長將開始面臨多重風險。示意圖。圖／台北101提供
台灣經濟成長將開始面臨多重風險。示意圖。圖／台北101提供

華信評今（21）日發表「2023年台灣信用展望」報告指出，2023年台灣的經濟成長速度可能趨緩，但會以溫和成長為主，預估明年台灣經濟成長率僅1.5%、明年通膨率預估2.6%，並估明年台幣對美元均價為31.8元；另也認為明年台灣央行仍有微幅升息可能，但幅度會比其國家緩慢。

中華信評指出，明年美國國內生產毛額（GDP）可能略為萎縮，歐元區GDP則可能零成長，台灣經濟將因此受到波及，主計總處預估，接下來一兩季，國內固定支出成長會放緩，但內需可望有抵銷動能，在國內消費與旅遊活動逐漸復甦，且可望帶動出口服務業成長支持下，未來幾季台灣經濟應能維持溫和成長。

中華信評預估，今年經濟成長率估為2.2%、通膨率達3.1％；明年經濟成長率則估為1.5%、通膨率2.6%；明年失業率預估衝上3.7%。值得注意的是，中華信評認為，預期央行明年仍有微幅升息可能，台灣貨幣政策可能持續跟進其他經濟體升息動作調整，但主因通膨壓力不像其他國家強烈，幅度及節奏應會比其他國家緩慢。

中華信評分析，供應鏈中斷、通膨壓力、地緣政治緊張與緊縮貨幣政策等不確定因素，可能會影響企業在未來幾季的資本支出計劃，預估明年台灣企業將面臨7大風險，包括全球經濟放緩程度超出預期、地緣政治緊張局勢影響貿易與金融流動、較高的借款成本影響企業營運、難以轉嫁成本影響利潤率、疫情反覆影響經濟復甦、自然災害對能源與糧食供給形成威脅、來自網路攻擊與數位化的威脅升高等。

就產業面來看，中華信評認為，明年經濟可望能放緩，台灣半導體業在此波經濟衰退中首當其衝，而全球需求下滑可能顯著衝擊非科技業，特別是大宗商品以及消費品相關產業。

中華信評企業評等部首席分析師許智清認為，未來台灣主要產業走勢將分歧，第一是電動車、再生能源、人工智慧、物聯網與雲端運算的需求成長，將有助於部分抵銷消費者需求疲弱對科技業整體的影響；第二是零組件短缺現象好轉、原料與物流成本下隆以及新台幣走弱缓解了利潤率壓力；第三是全球經濟成長趨缓，可能對非科技業造成更大衝擊，特別是與大宗商品以及消費性產品相關的產業。

對於金融業狀況，銀行業明年信用趨勢穩定，銀行穩健的資本水準應可為明年潛在的經濟動盪提供緩衝空間。壽險業者在管理整體資本與獲利結構，與尋求新的投資機會方面將面臨更多挑戰。

對於產險業展望，中華信評金融服務評等部首席分析師謝雅媖說，產險業最大影響是在今年，預估明年會轉虧為盈，但獲利還是會比之前少，主要原因是因為有賠付會在發生在明年上半年，有些高集中度的防疫保單要到明年5月才到期，未來勢必還是要反應這部分變數，但明年影響應該是針對部分公司，不是整體產險都有衝擊，整體而言，產險業正在「谷底反彈復甦中」。

華信 通膨 產險

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