今年全球電視出貨量2.02億台、年減3.9% 創10年新低

根據TrendForce統計，今年下半年中國大陸品牌雙11促銷價格受惠面板價格觸底，有助品牌降價取量，但國際品牌因上半年銷售不如預期，終端庫存堆高，大幅縮減下半年面板採購量，導致下半年整體電視出貨量僅1.09億台，年減2.7%，統計全年出貨量為2.02億台，年減3.9%，創下近十年電視出貨量新低。

TrendForce認為，雖然出貨量表現衰退，但今年大尺寸面板價格及航運費用降幅超過五成，有效提高品牌對大尺寸產品促銷力道，推升電視平均尺寸成長1.4吋，達56吋。

TrendForce進一步指出，2023年電視面板供應仍呈現寬鬆，面板價格出現大漲的可能性不高，將有效降低品牌的成本壓力，有助於大型促銷活動更靈活的操作。不過，國際貨幣基金（IMF）指出，全球明年經濟成長率將放緩到2.7%，三個最大的經濟體，包括美國、歐元區和中國大陸則會持續停滯，儘管近期歐美通膨壓力有趨緩的態勢，但全球主要消費市場仍將壟罩在高通膨的壓力下，預期電視出貨成長不易，明年全球電視出貨量預估將再次衰退1.4%，達1.99億台。

TrendForce表示，年底節慶促銷兩樣情，中國大陸雙11銷售量衰退近一成；北美黑五逆勢成長13%；今年中國大陸境內電視銷售量受防疫政策明顯影響，即便下半年電視面板價格來到歷史新低點，品牌為衝刺年度出貨積極降價促銷，仍無法避免中國大陸雙11促銷衰退近一成的表現。

北美地區由於上半年面臨通膨快速升溫，消費者預算縮減造成上半年北美電視銷售較同期衰退16.5%的同時，品牌的電視庫存水位已達臨界點。為降低庫存，品牌檢視供應鏈庫存狀況並進行大規模整頓。下半年為刺激終端需求，北美地區從Prime Day率先展開促銷，銷售於黑五達高峰；今年電視最大降幅來自於TCL 55吋Mini LED限時限量促銷價下殺三折至199美元，各品牌分別推出戰鬥機種應戰，帶動今年11月北美電視銷售量年增13%。

TrendForce認為，雖然中國大陸和北美地區銷售兩樣情，但能確定的是，經歷幾個月面板採購的調整及通路積極促銷，品牌的庫存已逐漸回復到健康水位。

不過，TrendForce表示，高階電視產品卻出師不利，由於8K電視沒有對應的播放內容，加上昂貴的零售價，品牌意興闌珊，經過幾年的推廣，始終僅三星電子一家廠商以市占率近七成獨撐。同時，今年受通膨侵蝕消費者預算，使得8K電視出貨量僅40萬台，首次出現7.4%年衰退。

值得注意的是，8K電視的主要銷售地區之一歐洲，可能因新能源標籤法案而限縮電視機能源效益規定，恐造成明年三月起8K舊機種將無法在歐洲市場販售。三星電子已計畫明年將於歐洲推出新機種應對，加上面板廠陸續推出優惠8K產品吸引更多品牌採用，TrendForce預估，2023年8K電視出貨量可望年增20%，突破50萬台。

TrendForce表示，受LCD面板價格大幅降價影響，今年第3季底55吋UHD LCD和白光OLED O/C面板價差已擴大至4.8倍，退回2020年初的水準，使得品牌推廣不易，最終導致今年白光OLED電視出貨達629萬台，年減6.2%。2023年在LG Display不犧牲獲利的前提下，對白光OLED面板報價保守，出貨量恐再續減2.7%。