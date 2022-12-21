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資本額5萬公司包離岸風電業務？經濟部：依法審查

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為離岸風電示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照
圖為離岸風電示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照

針對媒體以「資本額5萬公司包離岸風電業務，王美花部長直接溝通」為標題的報導，經濟部今（21）日表示，該案是德商海立在台投資案遇投資障礙，經德國經濟辦事處轉介後，由投資台灣事務所單一窗口協助協調交通部、經濟部等相關單位，並於合乎國內法規的情況下促進國內投資。

經濟部表示，該案於今年9月後就展開跨部會協調，正因已在協調程序中，經濟部部長王美花才會詢問交通部部長王國材後續發展。

根據聯合報報導，今年4月1家「海立航空有限公司」計畫承做離岸風力發電直升機業務，向民航局提出籌設許可未通過，疑在經濟部與交通部高層「溝通」後翻盤，且根據公開資料顯示，該公司資本額僅5萬元，以每月1萬元租借台北市共享辦公室「1個座位」，引發質疑。交通部長王國材今於立法院答詢更表示，此案是經濟部長王美花親自向他溝通。

經濟部強調，海立公司總部位於德國，也提供專業直升機進行運維作業服務給主要離岸風電民間企業（例如西門子、Vestas、沃旭等）進行風場作業人員互換、直升機吊掛運維、空中救援等特殊技術的直升機運輸。目前雖已取得Vestas合約，仍要取得國內主管機關民航局審核許可，該公司初次提出的計畫書不符合規定，重新調整後重新提出申請，在符合法規下，目前處於「同意籌設」的階段，惟仍未同意營運。

經濟部指出，未來在同意籌設期間的一年內，台灣海立航空仍須按計畫書符合三大要件，包括第一，必須確認實收資本額達5000萬元；第二，必須確認股東比率須由國內廠商出資超過五成；第三，必須符合航空業管理規則及安全營運能力。相關審核會由主管機關交通部民航局本於專業、嚴謹審查。

經濟部也說明，德商海立的投資案，本質上是該公司與離岸風電系統商Vestas「民間公司與民間公司的商務合約行為」，並非與公部門的合作。外商在台投資不清楚法規時，經濟部本於促進投資、並讓國內離岸風電產業發展更順利的出發點，進行跨部會協調及提供相關法規諮詢。進行跨部會溝通是常態，但協助產業發展的前提是依法行政、依法審查，這也是王部長及經濟部的一貫態度。

經濟部 離岸風電

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