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物價瘋漲！經濟部邀十大通路業者響應平抑物價政策

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

物價漲不停，但農曆春節將至，經濟部今（21）日邀集超市及超商十大業者座談，通路業者將配合年節促銷檔期設置平價專區或提供平價商品，以商品優惠或推出促銷活動等方式，響應政府平抑物價政策。

年關將近卻傳出全家茶葉蛋、麥當勞等不少商品調漲資訊，民眾荷包大縮水，物價漲幅衝擊也愈演愈烈。

經濟部表示，會不定期邀集超市及超商主要零售通路業者座談，掌握當前經濟情勢與物價情形，因應年節將至，今日會議中除家樂福、愛買、全聯、大潤發、楓康及美廉社等超市零售通路外，四大超商也將加入提供平價商品行列，提供醬油、泡麵、麵條、衛生紙、包裝食米等優惠民生商品品項，並以容易辨識平價商品的標示如家樂福的「安心價」，全聯的「抗漲專區」或於超商門市設置平價商品專區等方式便利民眾選購。

經濟部所屬國營事業台糖公司及台鹽公司也響應政策，增加提供平價優惠商品，如台鹽公司自產的各式鹽品、鹹淨牙膏，台糖公司則以優惠價格提供最受歡迎的豬肉製品如冷藏豬肉、絞肉、肉絲、小排肉、香腸及貢丸等年節必備食品，以及有機米、沙拉油、豬肉醬罐頭及鮪魚罐頭等優惠商品。

同時，經濟部也將透過官方臉書等不同溝通工具，陸續不定期更新各通路的優惠促銷訊息，提供民眾查詢，共同合作讓民眾安心採買平價商品過好年。

經濟部 物價 超商

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