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獨家／新光鋼董座粟明德：明年Q1鋼價調漲機率高 綠電業績將起風揚帆

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新光鋼董座粟明德表示，明年第1季鋼價調漲機率高，綠電業績將起風揚帆。記者廖賢龍/攝影
新光鋼董座粟明德表示，明年第1季鋼價調漲機率高，綠電業績將起風揚帆。記者廖賢龍/攝影

國際鐵礦砂及國內廢鋼價格持續上漲，新光鋼（2031）董事長粟明德表示，國內鋼材的去庫存已接近尾聲，有些廠商觀望而未再補庫存，但上游為反映成本，明年第1季調漲鋼價的機率很高；至於轉投資的離岸風電業績也開始邁入成長期，接下來的業績會越來越好。

粟明德說，國際鐵礦砂價格已攀升，加上中國大陸如再解除動態清零的措施，整個購買量大增將刺激鐵礦砂價格再上漲的機會很高，以鐵礦砂占鋼材成本約62%，鋼材價格勢必也要隨之調整。國內廢鋼收購價1公斤也由9.9元調漲到11.4元，累積每噸已調漲1,500元，目前都未反映到鋼材成品，但遲早會反映，快一點的時間點會在農曆年前後。

國內廠商過去5至6個月已陸續清庫存，粟明德表示，廠商還在觀望，甚至連未來需求的庫存也不敢建置，但隨著鋼材調價機率高，後面可能會爆發一波拉貨潮。尤其預估全球景氣下滑，政府也會積極推出公共建設，所需鋼板等鋼材的數量可望激增。

新光鋼一直供應太陽能、離岸風電等綠電鋼材，也轉投資離岸風電相關商機。粟明德表示，離岸風電製造國產化政策讓國內廠商有機會接觸這領域，過去幾年也學習到生產等技術，現在生產線已逐漸建置完成，產能也會很快遞增，接下來的業績會快速成長。

粟明德很認同風電國產化政策，因為提供國內大量工作機會，包括生產技術、製造加工等人才需求孔急，甚至需要的外文人才也很多，對台灣經濟成長也帶來貢獻。

鐵礦砂價格 離岸風電

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