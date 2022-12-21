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蘇貞昌：屏鵝公路纜線地下化全面完工

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長蘇貞昌今（21）日指出，屏鵝公路遇上強風豪雨甚至交通意外都容易發生停電，不過在各部會和屏東縣府、縣長潘孟安德合作下，半年就完成全線電線電纜地下化工作。

蘇貞昌今日在臉書上發文指出，屏鵝公路沿線，遇到強風豪雨甚至交通意外，都容易發生停電，讓居民飽受困擾。全線電線電纜地下化，原本工期規劃要花費十年，但在各部會和屏東縣府、潘孟安縣長的合作下，半年完成這項艱鉅任務。

蘇貞昌說，今年11月24日我們完成了纜線的地下化，12月8日拆卸了最後一根電線桿，更在沿線補植或新植適合當地的樹種植栽，而本周也將進行最後一小段的植栽工程。

蘇揆說，如同所有重大交通工程一樣，我們要特別感謝民眾體諒所有不方便的地方，也要感謝所有投入趕工的公路總局第三區養護工程處、台電公司、中華電信等工程人員、維護交通的警察人員以及農委會林業試驗所，把整個交通黑暗期縮到最短，把這個不可能的任務化為可能。因為大家一起努力，屏鵝公路沿線不再有電線電纜，只有綠樹成行。我們一起構築出更安全的電路線、更乾淨的天際線，和更美的屏東縣。「今年過年，歡迎大家到我的故鄉屏東走走。」

電纜 蘇貞昌 潘孟安

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