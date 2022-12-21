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明基佳世達搶綠色商機 聚上雲、達昇能源秀ESG解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／新竹即時報導

明基佳世達集團今（21）日舉辦齊力減碳大會暨ESG永續行動工作坊，看好全球ESG浪潮，關係企業聚上雲提出三大ESG解決方案，助力企業發展環境碳減量、數位人才發展、到綠色治理等三個ESG面面俱到的智慧方案，達昇也展示從節能到儲能、以及不斷電系統的能源管理方案，致力於「化永續為商機」。

Epic Cloud聚上雲是明基佳世達集團旗下邁達特（6112）的子公司，是提供企業數位轉型服務的專業雲端服務供應商。聚上雲指出，企業永續議題從IT基礎設施資料搜集，到內部與供應商共同減量，並整合到ESG永續報告書的編制，聚上雲提供三階段雲端技術顧問服務打造企業永續架構，可助力企業提升ESG治理效能，同時快速並正確產出ESG永續報告書。

在環境議題上，企業需要朝零碳企業發展，致力於碳減量、降低綠色營運成本。首先聚上雲建議企業盤點內部重要IT基礎設施，並需要更有彈性的雲端備援服務機制。其提供三大雲端服務(AWS, GCP, Azure)以及相關的數據AI平台，更由於Google Cloud是唯一100%使用再生能源的雲服務，企業的每次搜尋、路徑規劃、視訊會議、資料儲存等，都是零碳足跡，深獲企業運用。

在社會議題上，將數位科技導入組織內部，建構新營運模式、結構，將可提升整體人員效率。聚上雲和關係企業逐鹿數位聯手打造全方位的員工人才管理，企業透過導入BPM（企業流程管理）、HCM（人力資本管理），將可簡化營運流程、並提昇企業社會影響力。

在治理議題上，企業需要正確、即時、有效地整合供應鏈與內部各單位治理資訊，並產出值得信賴的永續報告書。聚上雲和ESG顧問團隊提供一條龍的服務，可運用Workiva雲端平台，因應企業供應鏈稽核、上百個Excel資料核對整合到繁複的跨部門資料蒐集，可快速打造ESG永續報告書，提高多重披露的效率、並確保資料的一致性。

達昇能源是明基佳世達集團旗下羅昇（8374）的子公司，提供包括碳排診斷暨節能方案規劃、需量管理與設備控制、綠能儲能規劃、碳權抵換申請等一站式能源服務。

達昇展示從創能、節能到儲能的解決方案，整合於PowerEye能源管理平台，透過雲端即時收集資訊、學習優化，對設備進行最佳化調控。並展示今年投資的德國UPS不斷電系統與綠能品牌PowerWalker的產品與服務，提供客戶在能源轉型下需要的各種智慧解決方案。

ESG 雲端服務 佳世達

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