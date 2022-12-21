連最寬鬆的日幣都漲了！ 專家「兩性論」比喻：未來恐持續走高

日本央行今天宣布10年期日本公債殖利率目標上限從0.25%調到0.5%，這個動作直接使得日本10年期公債殖利率今天從0.25%跳升到0.447%。

日本公債殖利率飆升，短期衝擊最大的是透過大量借入成本低廉的日圓，買進全球高利資產的套利交易的穩定性。所以消息曝光後，全球股市幾乎在同一時間出現齊跌發展，因為市場預期這類交易將會賣出全球資產，錢回流日本。

與此同時，日本央行今天的舉動也令市場擔心這是日本由寬鬆走向緊縮的第一步，雖然日本央行行長在隨後談話中否認。但在市場的解讀，好比已婚男士出現在單身女性的閨房裡，面對質疑卻對外聲稱僅有純聊天，所以日幣目前毫不留情地持續創日內新高。

當然，影響國際貨幣資金流動、資產價格漲跌的因素非常多，我們只是解釋這個現象背後因素的其中一環，本篇文章重點只是想跟大家報告一個好消息：

日幣套牢的朋友有望解套囉。

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