逸達揭露Camcevi美國醫保給付3700美元 較同業高逾3倍

逸達（6576）今（20）日召開法說會，公司透露，已在美國上市的前列腺癌新劑型新藥Camcevi六個月劑型，日前揭露的醫療保險給付上限價為3,727.54美元，遠高於同業的1,130美元；而隨著Camcevi三個月劑型2024年在美國上市後，逸達自2024年起連續三年進入業績高峰期。

此外，逸達董事長簡銘達表示，Camcevi六個月劑型的歐洲市場原訂今年底開賣，由於美國市場價格極具優勢，再加上法國代工夥伴正進行產能擴充，經過與銷售夥伴Accord BioPharma商議後，決定先衝刺美國市場，歐洲市場將延後至明年第3季開賣。

逸達發展策略主要有兩大類，一是自行發展的穩定注射劑型平台（Stabilized Injectable Formulation, SIF），將老藥重新改良為新劑型藥物，第一項產品Camcevi已取得美國、加拿大、歐盟藥證，並已開始在美國上市銷售；第二大類是全新藥物開發。其中CAMCEVI已完成全球主要市場國際授權，實收授權金逾新台幣10億元，這項藥物由逸達全程完成三期臨床試驗，因此授權金全額歸屬逸達，不須與他人分享。

逸達的CAMCEVI六個月劑型已在今年4月 透過銷售夥伴在美國開賣，逸達財務長詹孟恭表示，日前公布的最新醫療保險資訊顯示，逸達CAMCEVI六個月劑型獲得的保險給付上限，每毫克88.751美元，六個月劑型42毫克最高給付價為3,727.54美元，遠高於同業45毫克的1,130美元。

逸達分析，CAMCEVI美國市場分別由一個月劑型、三個月劑型與六個月劑型瓜分，其中三個月劑型市占率達五成，占比最高；其次是六個月劑型，市占約四成。

詹孟恭表示，繼CAMCEVI六個月劑型之後，Camcevi三個月劑型將在2024年申請美國上市，再加上Camcevi第二個應症-兒童中樞性性早熟也會在2025年完成臨床並啟動授權，因此逸達預期自2024年起連續三年進入業績高峰期。

簡銘達表示，除了新劑型新藥之外，逸達在新藥領域也有一連串發展計畫，其中相當看好過敏性氣喘新藥FP-025，預計明年首季公布二期臨床概念性驗證，一旦臨床數據成果顯著，也將啟動對外市場授權。