全年外銷訂單「溜滑梯」全年能否守成長須看「這地區」

經濟部統計處今（20）日公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%，陷入「連三黑」；累計1至11月與上年同期比較成長1.4%，勉強守住正成長。

統計處預估，12月外銷訂單金額為470億美元至490億美元，年減30.8%至年減27.8%，恐再陷入連續四個月負成長。

隨著統計處提出12月外銷訂單預估，今年第4季及全年預估也同步出爐；第4季外銷訂單金額預估落在1,525億美元至1,545億美元，年減20.8%至年減19.7%，不僅今年第2、3、4季將都比第1季低，第4季更是全年表現最差季度，外銷訂單全年「溜滑梯」。

統計處補充，上次出現第4季為全年最低是13年前的2008年金融海嘯，為外銷訂單記錄以來也僅出現過四次。

全年外銷訂單金額預估落在6,616億美元至6,636億美元，年減1.9%至年減1.6%，全年恐守不住正成長。

對於全年恐守不住正成長，經濟部統計處長黃于玲表示，近期國際經濟情勢仍處於高通膨、高升息、全球客戶「去化庫存」導致終端需求偏弱，以及俄烏戰爭、美中科技戰及中國大陸疫情升溫、經濟放緩等不確定性因素。

全年外銷訂單表現要翻身，唯獨有大陸封控鬆綁後，高速帶動供給及需求出現遞延訂單效果，但要如此高速復甦不確定性仍高。

而分析主要接單貨品，除了礦產品守住正成長，其餘都陷入全數雙位數衰退。而台灣半導體產業領先全球，電子產品一直以來是台灣外銷訂單支撐力道，但11月訂單金額為172.0億美元，月減8.8%，年減15.2%，結束「連33紅」，減幅更是達13年以來最大。

對於電子產品為何會大幅度下探，黃于玲解釋，電子產品這次明顯受到大陸防疫封控影響，影響產品包括IC設計、晶片通路及液晶螢幕下探最多，這些都是受到全球終端消費性電子產品需求疲軟，尤其以大陸減少31億美元最多。

相對而言，美國、日本及東協的晶圓代工、記憶體及印刷電路板都有維持正成長，顯示雖然新興科技應用需求仍強，但終究「雙拳難敵四手」，敗給各項消費性電子產品下探力道。

另外，資通信品11月訂單金額為147.3億美元，年減逾三成，連續兩個月負成長。對於今年手機新品商機是否已退燒？黃于玲解釋，手機新品11月高峰期未出現，很難在12月有反彈，可以推估手機不會像是以往那麼旺，但是否出現遞延效應仍有待觀察。

而在四大接單貨品方面，美國衰退16.7%、陸港地區衰退37.3%，均為13年以來最大跌幅；歐洲地區年減26.3%、東協地區年減17.7%，呈現「四大皆空」；唯有日本地區年增5.0%，呈現「萬綠之中一點紅」。

對於日本為何守住正成長，統計處解釋，11月正成長主因為晶圓代工、手機及遊戲主機動能；此外，因為日幣貶值促成出口表現好，所以經濟相對穩健。

大陸政府在白紙運動後大幅度鬆綁封控，是否可帶動未來供給及需求反彈？黃于玲說，廠商目前尚無反映影響，但隨著疫情高速升溫，部分工廠、供應鏈因為員工染疫仍無法正常運作，因此恢復狀況不確性仍高。

展望未來，雖然統計處無法預測明年外銷訂單，但黃于玲說，國際經濟機構 IHS Markit預測明年經濟成長1.6%，比今年初預測的2.9%減少1.3個百分點，其中又以第1季呈現較低檔；隨著全球經濟各項不確定性尚未排除，還是要靜觀其變。

據外銷訂單受查廠商對12月接單看法，按接單金額計算動向指數則為45.6，預期12月整體外銷訂單金額將較11月減少。