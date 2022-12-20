快訊

中山女高樂旗隊寒流「無袖短裙」表演凍僵引家長不滿 校方回應了

獨／全台最大軒禾農產合作社驚傳倒閉 同業：早有跡象了

失聯23天被救回！蔡依林恩師張勝豐怒揭「遭設局借300萬高利貸」

全年外銷訂單「溜滑梯」全年能否守成長須看「這地區」

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部統計處今（20）日公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%，陷入「連三黑」；累計1至11月與上年同期比較成長1.4%，勉強守住正成長。經濟部統計處提供
經濟部統計處今（20）日公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%，陷入「連三黑」；累計1至11月與上年同期比較成長1.4%，勉強守住正成長。經濟部統計處提供

經濟部統計處今（20）日公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%，陷入「連三黑」；累計1至11月與上年同期比較成長1.4%，勉強守住正成長。

統計處預估，12月外銷訂單金額為470億美元至490億美元，年減30.8%至年減27.8%，恐再陷入連續四個月負成長。

隨著統計處提出12月外銷訂單預估，今年第4季及全年預估也同步出爐；第4季外銷訂單金額預估落在1,525億美元至1,545億美元，年減20.8%至年減19.7%，不僅今年第2、3、4季將都比第1季低，第4季更是全年表現最差季度，外銷訂單全年「溜滑梯」。

統計處補充，上次出現第4季為全年最低是13年前的2008年金融海嘯，為外銷訂單記錄以來也僅出現過四次。

全年外銷訂單金額預估落在6,616億美元至6,636億美元，年減1.9%至年減1.6%，全年恐守不住正成長。

對於全年恐守不住正成長，經濟部統計處長黃于玲表示，近期國際經濟情勢仍處於高通膨、高升息、全球客戶「去化庫存」導致終端需求偏弱，以及俄烏戰爭、美中科技戰及中國大陸疫情升溫、經濟放緩等不確定性因素。

全年外銷訂單表現要翻身，唯獨有大陸封控鬆綁後，高速帶動供給及需求出現遞延訂單效果，但要如此高速復甦不確定性仍高。

而分析主要接單貨品，除了礦產品守住正成長，其餘都陷入全數雙位數衰退。而台灣半導體產業領先全球，電子產品一直以來是台灣外銷訂單支撐力道，但11月訂單金額為172.0億美元，月減8.8%，年減15.2%，結束「連33紅」，減幅更是達13年以來最大。

對於電子產品為何會大幅度下探，黃于玲解釋，電子產品這次明顯受到大陸防疫封控影響，影響產品包括IC設計、晶片通路及液晶螢幕下探最多，這些都是受到全球終端消費性電子產品需求疲軟，尤其以大陸減少31億美元最多。

相對而言，美國、日本及東協的晶圓代工、記憶體及印刷電路板都有維持正成長，顯示雖然新興科技應用需求仍強，但終究「雙拳難敵四手」，敗給各項消費性電子產品下探力道。

另外，資通信品11月訂單金額為147.3億美元，年減逾三成，連續兩個月負成長。對於今年手機新品商機是否已退燒？黃于玲解釋，手機新品11月高峰期未出現，很難在12月有反彈，可以推估手機不會像是以往那麼旺，但是否出現遞延效應仍有待觀察。

而在四大接單貨品方面，美國衰退16.7%、陸港地區衰退37.3%，均為13年以來最大跌幅；歐洲地區年減26.3%、東協地區年減17.7%，呈現「四大皆空」；唯有日本地區年增5.0%，呈現「萬綠之中一點紅」。

對於日本為何守住正成長，統計處解釋，11月正成長主因為晶圓代工、手機及遊戲主機動能；此外，因為日幣貶值促成出口表現好，所以經濟相對穩健。

大陸政府在白紙運動後大幅度鬆綁封控，是否可帶動未來供給及需求反彈？黃于玲說，廠商目前尚無反映影響，但隨著疫情高速升溫，部分工廠、供應鏈因為員工染疫仍無法正常運作，因此恢復狀況不確性仍高。

展望未來，雖然統計處無法預測明年外銷訂單，但黃于玲說，國際經濟機構 IHS Markit預測明年經濟成長1.6%，比今年初預測的2.9%減少1.3個百分點，其中又以第1季呈現較低檔；隨著全球經濟各項不確定性尚未排除，還是要靜觀其變。

據外銷訂單受查廠商對12月接單看法，按接單金額計算動向指數則為45.6，預期12月整體外銷訂單金額將較11月減少。

手機

延伸閱讀

一路冷到耶誕節！強烈冷氣團報到「周末最冷」 回暖時間點曝

「科研女神」父母染疫 顏寧坦露當初離美返陸主因

輸陸食品遭禁…網質疑政府誤讀中方函文 王必勝：被提早1年是事實

陸殯儀館遺體堆滿地 官方仍稱新增染疫死零星

相關新聞

反轉訊號？專家解讀：日圓轉強已「跨出第一步」

日圓強勢反彈，便宜日圓沒了？日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥今（20）日宣布貨幣方針，調整日銀殖利率曲線控制計畫，導致日...

如何穩住明年經濟情勢？龔明鑫：內需成長動能要保溫

針對台灣將如何穩住明年的經濟情勢，國發會主委龔明鑫今（20）日表示，因為受到國際環境影響，台灣將把能量集中放在「內需成長...

台塑新智能組「儲能國家隊」台南指標案場今啟用

台塑（1301）集團旗下台塑新智能擴大儲能布局，將與翰可能源、眾樹能源組成「儲能國家隊」，在台南、雲林、南投、彰化、嘉義...

數位經濟政策白皮書出爐！揭露搭售、隱私、演算法處理原則

公平會今天公布「數位經濟競爭政策白皮書」，完整揭露公平會對數位經濟下，各種數位競爭議題立場與執法態度，其中對於數位平台廣...

資安外洩頻傳 唐鳳：兩年內積極建置相關資安防護

數位發展部長唐鳳今（20）日指出，有關近期資安外洩問題，接下來在台灣的A級政府機關就會積極推動零信任架構，以及Troad...

家的DNA換血／建商推「防疫宅」搶市 成本高約一成 小心舊牛肉包裝再上市

疫後時代，腦筋動得快的建商，推出防疫宅搶市，標榜導入相應設備，成時下房產新賣點。不像綠建築有標章認證，防疫宅組成無標準；專家指出，這項貌似居家新思維，許多設備早在10多年前就在市場現跡，當前多是重包裝的牛肉再上市，噱頭居多，買房成本墊高約一成，效果難驗證，消費者除未雨綢繆，也要提防趁火打劫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。