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媒體議價朝向立法？唐鳳提出短中長期目標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部今日召開媒體茶會。(圖／余弦妙攝)
數位部今日召開媒體茶會。(圖／余弦妙攝)

有關新聞媒體議價進度，由數位發展部主導的對話平台最後一場已經在上周五落幕；數位部長唐鳳今（20）日指出，接下來將會有短、中、長期規劃，預計短期就是先建置出分潤機制，並持續促成對話；中長期則是會朝向立法方向前進，若真的需要立法數位部也會擔此重任成為主管機關。

新聞業者與大型跨境數位平台自上個月底一連展開四場對話，16日最後一場結束時，數位部表示將會盡快把四場對話的結果彙整起來，送至行政院的跨部會工作小組進一步研議。

唐鳳今日在數位部召開媒體茶會時指出，有關新聞媒體議價的進度，目前四場對話已經落幕，會中雙方也都各自表述的自身的立場與訴求，接下來就是由政委吳政忠召開跨部會工作小組會議，包含數位促、文化部NCC公平會等相關部會來一起討論後續，但開會時間尚未出爐。

唐鳳說，對於新聞媒體議價細節，數位部也是相當關注，目前有短、中、長期的規劃，短期目標就是持續建置對話機制，不排除會有第二輪的對話平台，以及建立分潤機制、即時的事實查核機制，以及如何讓新聞更快速傳播等。

至於外界希望可以立法，唐鳳說，數位部也會進行評估，要先新聞媒體的各個主管機關的看法是否一致，若果有共識才會朝向立法機制前進，因此在於立法初期的草案建置，與外界徵詢就屬於中期目標，立法後還需要進行的相關配套措施就屬長期目標。

唐鳳強調，數位部並不是新聞業者的主管機關，因此如果獲得其他部會的共識之後，願意朝向立法方向，就不會拒絕擔任立法後的主管機關，這部分責無旁貸。

至於立法的版本，數位部次長李懷仁說，全世界對於新聞議價的法規都各有不同，目前並未定案要使用何種版本，畢竟媒體公會自己本身也尚未有共識，平面與電子的訴求都不一樣，這還需要進一步尋求共識才行。不過Google在對話中也提出會給出具體方案，也已經私下跟媒體設置對話的管道與機制。

唐鳳 文化部 公平會 NCC

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