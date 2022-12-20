資安外洩頻傳 唐鳳：兩年內積極建置相關資安防護

數位發展部長唐鳳今（20）日指出，有關近期資安外洩問題，接下來在台灣的A級政府機關就會積極推動零信任架構，以及Troad計畫，導入之後就可以避免跨部會在進行資料傳輸時出現資安風險疑慮。

近期外界紛紛關注近期公務機關的資安問題，甚至網路出現兜售疑似勞保資料，台灣2300萬人個資疑似外洩，對此，唐鳳指出，目前詳細狀況已經交給調查局調查，數位部也會積極協助調查。

不過，唐鳳也提到，對於這類相關的資安問題，數位部去年就已經開始推動T-Road這個系統，讓公部門再借接時不會在有個資或資訊安全上的疑慮，所以像以前那樣內外網在交換上比較不安全的狀況，再未來就不會發生，因此在未來數位部也會加速推動，讓公務機關採用T-Road這個系統，但由於公務機關也有分等級，分別是有A級、B級、C級、D級及 E級，數位部預計會在二年內積極推動先上A級機關都先使用T-Rdoad系統，接下來也會逐步擴及到B、C級以下的公務機關。

唐鳳說，目前已經有22個政府機關的跨部門資料已經導入T-road的計畫，接下來會持續擴大實施，而近期大家所提到的向內政部與勞保局也都是A級機關，所以當發生資安危機時一定會通報，但如果不是內網的問題，這時候零信任架構就是相當重要，畢竟使用生物辨識的方法就相對較難破解。

另外，有關資安研究院的設立時間，唐鳳透露，預計會在明年1月正式上路，主要工作就是，提升國家資通安全科技能力、推動資通安全科技研發及應用，現在也已經有規劃藍隊模擬器，未來可以提升台灣資安能量；另外，資安研究院也會建立相關的驗證機制，例如也會設置相關的考試機制，確保資安院的人才能量。

此外，資安署長謝翠娟也說，目前資安署的相關人才已經招募了將近50%，在薪資方面雖然跟業界相比有些差距，不過資安署也從三面向努力，首先可以給予完整個職能培育，再來就是績效獎金，但如果表現優異也會給予正式的加給，最後也會跟考試院溝通，未來要如何從考試測驗的方式來晉用相關人才，確保台灣的資安能量。