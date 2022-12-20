政院：持續強化長照機構防救災機制

行政院副院長沈榮津今（20）日主持「中央災害防救委員會第43次會議」，聽取強化長期照護機構整體防救災機制、地震前兆分析技術與預報機制、旱情分析及應處作為等報告，並指示衛福部應會同地方政府共同強化長期照護機構之公共安全；交通部應持續精進地震分析技術發展，整合運用於防災工作；並期許經濟部與農委會等相關單位做好長期抗旱準備，全力穩定民生、產業及農業用水。

沈榮津表示，本案攸關弱勢族群的公共安全，請衛福部與內政部共同成立專案小組，每月列管追蹤機構之改善進度，並會同地方政府共同研議機構之管理、退場與配套機制，督促地方政府確保機構公共安全。

針對交通部「強化地震前兆分析技術與預報機制之發展」報告，沈榮津指出，該機制有助於地震之預測，請氣象局持續精進技術發展，突破現有資料分析與應用瓶頸，以期有效整合運用於地震防災工作。

針對經濟部及行政院農業委員會「旱情分析及應處作為」報告，沈榮津表示，請經濟部持續監看水情，因應南部地區水情嚴峻，除強化水源利用與調度，確保公共用水系統穩定供水外，也請經濟部及國科會在不影響產業運作前提下，輔導產業自主節水5%，並做好長期抗旱準備，全力穩定民生、產業及農業用水。

另針對行政院災害防救專家諮詢委員會出版「災害防救之數位轉型」政策建議書一案，沈榮津表示，該建議書業經本院智慧國家推動小組討論，將納入「智慧國家方案」推動，請相關部會共同逐步落實。