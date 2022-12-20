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危險了！11月外銷訂單「連三黑」全年陷正成長保衛戰

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部統計處今（20）日公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%，陷入「連三黑」；累計1至11月與上年同期比較成長1.4%，勉強守住正成長。經濟部統計處提供
經濟部統計處今（20）日公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%，陷入「連三黑」；累計1至11月與上年同期比較成長1.4%，勉強守住正成長。經濟部統計處提供

經濟部統計處今（20）日公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%，陷入「連三黑」；累計1至11月與上年同期比較成長1.4%，勉強守住正成長。

統計處預估，12月外銷訂單金額為470億美元至490億美元，年減30.8%至年減27.8%，恐再陷入連續四個月負成長。

另外，隨著統計處提出12月外銷訂單預估，今年第4季及全年預估也同步出爐。

第4季外銷訂單金額預估落在1,525億美元至1,545億美元，年減20.8%至年減19.7%，幾乎可確定今年第2、3、4季將都比第1季低。

全年外銷訂單金額預估落在6,616億美元至6,636億美元，年減1.9%至年減1.6%，全年恐守不住正成長。

經濟部 外銷

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