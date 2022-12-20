CRIF報告：三類上市公司營收衰退 最需關注

CRIF中華徵信所今(20)日發布新聞搞指出，165家上市公司持續衰退，宜關注電子零組件、半導體、其他電子業，這三類產業在165家持續衰退的上市公司合計比重達31.51％之多。

CRIF表示，上市公司11月營收較10月衰退，且較去年同月營收衰退，同時累計前11月營收也衰退的165家上市公司中，以電子零組件業占22家為最多，其次則為半導體業的18家，第三位則是其他電子業的12家。

這三類產業在165家持續衰退的上市公司合計比重達31.51％之多，的確為最需要關注的族群。若再加上金融保險業及建材營造業，五類產業在165家持續衰退的上市公司，占比升高到44.84％，其營收衰退的壓力也值得關注。

CRIF指出，973家上市公司(含KY股)11月營收表現較10月衰退的家數為460家，雖占全體上市公司近五成(47.28％)，但對比10月營收較9月衰退的576家，其實減少了116家之多，顯示11月營收表現較10月份在環比表現已經有所改善。

不過，11月營收表現較2021年同期衰退的家數多達577家，占全體上市公司接近六成(59.30％)，與10月份營收表現較2021年同期衰退家數的518家，大增59家，顯示11月的表現遠較2021年同期來得差。

同時再比較前11月累計營收較2021年同期衰退的則有398家，較前10月累計營收衰退家數的379家，也增加18家公司，亦顯示上市公司前11月的累計營收表現在走下坡。

再比較整體上市公司11月營收較10月衰退，且較2021年同月營收衰退，同時累計前11月營收也衰退的上市公司共有為165家，較10月同時呈現較上月營收、較去年同月營收、累計營收衰退家數的200家，其實也已出現緩和的跡象。

CRIF指出，這種一時緩和的跡象，仍有可能在12月再度出現反轉，並不容掉以輕心。主因美國持續升息，造成美國企業的借款利息支出將更為加重，營運資金吃緊的情況，會使美國企業對於營運保持保守態度，減少資本支出。

另外，美國銀行體系則因持續升息因素，帶動更多市場資金回歸流到銀行體系，對上市公司股價造成壓力，也使美國上市企業籌資不易，並對美國步入經濟衰退也形成更大的壓力。