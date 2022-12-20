台塑新智能組「儲能國家隊」台南指標案場啟用

台塑新智能擴大儲能佈局，與翰可能源、眾樹能源組成「儲能國家隊」，在台南、雲林、南投、彰化、嘉義等縣市興建六大儲能案場，首個指標性案場位於台南永康正式啟用，台塑新智能董事長王瑞瑜表示，明年底還將會在彰化建成全台最大規模的「電網級」儲能案場，幫助台灣電力穩定輸送。

台南永康5.0MW／5.3MWh儲能案場為三方合作的第一個示範案場，台塑新智能整合建置儲能系統，翰可能源負責開發、設計規劃及施作，案場則由翰可轉投資的眾樹能源經營運轉，王瑞瑜表示，正式啟用後，將投入台電電力交易平台，參與調頻備轉輔助服務。包括明年各縣市陸續完工的案場，第一期設置容量總計將達50MW以上。

王瑞瑜也說，台塑新智能、翰可能源將進一步深化夥伴關係，明年啟動第二期計畫，地點位於台化彰化廠的100MW／300MWh超級儲能系統合作案，最快於明年底分階段完工，屆時將成為全台最大規模的「電網級」儲能案場，若未來國內儲能需求增高，廠內仍有餘裕擴充設置容量，可持續推動相關佈局。

翰可能源董事長陳洋淵表示，翰可能源從太陽能光電起家，逐步擴展充電站、儲能等業務，以多年累積的實力，現在跨入整合「太陽能光電、儲能、電動車充電站及智慧能源管理」的再生能源產業。

王瑞瑜也說，淨零排放成為世界趨勢，再生能源發電佔比逐年增長，為了靈活調度與加強電網韌性，順勢帶動台灣儲能市場，三家企業將發揮各自專業能力，從設備、系統安裝到參與台電電力交易平台，都努力達到國產自製化，未來將繼續協助台灣電力系統維持安全、穩定、可靠，讓產業發展與環境永續共榮共存。

而近年來不少企業也積極建設儲能，王瑞瑜認為，台塑12年來專注於磷酸鋰鐵電池研究，安全性更高，未來要走入居家，安全就是最高考慮；此外，台塑新智能也有著重有自己的模組廠，資訊安全無虞，更是台灣唯一磷酸鋰鐵電池完整認證的廠商，就凸顯的競爭力。