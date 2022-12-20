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大同智能建置全台首座E-dReg儲能案場啟用

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大同100%投資子公司大同智能，繼日前取得台電冬山超高壓變電所儲能案，今（20）日在桃園觀音正式啟用自建6MW日前輔助服務案場，為全台第一座「增強型動態調頻備轉」(E-dReg) 儲能系統，也是首座獲得IEC / CNS 62933-5-2安全認證的E-dReg儲能系統。

大同副董事長吳振隆表示，自2018年即投入大型儲能系統技術，2021年於桃園大園興建的4MW dReg調頻備轉輔助服務儲能系統，為台電日前市場交易平台最早上線的案場，現在成功建置台灣首座增強型動態調頻輔助服務E-dReg的儲能系統，具備調整頻率及尖離峰移轉之複合功能，是達成能源轉型願景的最佳調度運轉工具，大同預計明年底前將完成建置共計超過100MW之儲能系統，為台灣供電品質增添助力。

為確保系統與場域人員的安全，繼大園儲能案場通過業界嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證，該案亦獲得在業界極具代表性的認證機構Bureau Veritas集團針對併網型儲能系統所頒發的IEC/CNS 62933-5-2現地安全性試驗證書，並於啟用典禮現場授證，讓該案成為全台第一座獲得BV國際認證的E-dReg儲能系統案場。

大同（2371）今日以34.6元開出，一度翻紅至34.85元，但盤中再下跌，跌幅0.86%。

大同 台電

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